«Научите ребенка звонить каждые 30 минут»: владимирские волонтеры — о том, как не допустить исчезновения детей

. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Неделю назад из частного дома в Камешковском районе освободили первоклассника Савелия, который пропал в конце сентября. Мальчик и его друзья вышли из школьного автобуса на остановке и направились по домам. Первокласснику нужно было пройти всего 300 метров, но на половине пути он исчез. Ни портфеля, ни шапки — ничего, за что можно было бы зацепиться. Спустя два месяца следователи установили — мальчика похитил 26-летний мужчина, он затолкал его в машину и увез к себе.

Ребенку нужен телефон

Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» понимают, что запирать после этого случая детей дома, чтобы оградить от опасности, невозможно. При этом волонтеры напоминают, что дети в этом возрасте доверчивы: они не научились думать о личной безопасности и быстро принимать правильные решения в случае реальной угрозы здоровью и жизни. Поэтому волонтеры разработали несколько правил, которые родители должны проговорить со своими детьми.

Во-первых, у ребенка всегда с собой должен быть мобильный телефон или «умные» часы. В истории с Савелием полицейские сетовали, что первоклассник забыл телефон дома. Ребенок, уже находясь в машине, мог бы подать сигнал родителям. Если бы похититель выбросил телефон, то гаджет полицейские и кинологи могли бы найти. Тогда, по мнению оперативников, круг поиска уменьшился - стало бы понятно, что мальчик не потерялся, а его увезли.

- Научите ребенка звонить вам каждые 30 минут, если он находится у кого-то в гостях или идет куда-то, возвращается один, - говорят волонтеры. - Выучите с сыном или дочерью наизусть номера телефонов родственников, которым он может доверять и к которым сможет обратиться за помощью.

Второе важное правило – ребенок должен выучить наизусть, что уходить куда-то не стоит ни с кем, кроме родителей. Не делите людей на знакомых или незнакомых, на взрослых или детей.

- Очень часто родители говорят: «С незнакомыми взрослыми никуда уходить нельзя!» С взрослыми, значит, нельзя, а с детьми можно? Со знакомыми и подавно иди куда хочешь. Научите ребенка всегда предупреждать вас перед тем, как он решит с кем-то куда-то пойти. Даже если этот человек хорошо знаком, - советуют добровольцы.

Научите кричать

Чаще родители, наоборот, отучают детей кричать. Говорят: «Прекрати, ты же не в лесу!» Но есть случаи, когда это может спасти им жизнь. Ребенок должен знать об этом и не бояться кричать в случае опасности.

И четвертое правило — исключить из маршрутов безлюдные и неосвещенные улицы, парки, заброшенные здания, гаражи, стройки. Научите ходить по одному и тому же пути. Если ребенку нет 10 лет, то сопровождайте его сами.

Проконтролировать все невозможно, даже если соблюдать правила. Ребенок все равно может зайти к знакомым после тренировки, а его телефон будет разряжен. Представители «Лизы Алерт» говорят, что уже спустя час с момента пропажи нужно самим обзвонить всех друзей и поискать в ближайших дворах — вдруг заигрался. Если малыша нет — бегом в полицию! Чем раньше вы сообщите о пропаже, тем скорее его начнут искать.

- История о трех сутках — миф. Заявление у вас должны принять в момент обращения. Если этого не случилось — звоните 112. Данный звонок будет приравнен к заявлению, - отмечают добровольцы. - Родные и близкие — самые замотивированные поисковики. Чем больше на поиске людей, которые лично знают вашего ребенка, тем лучше.

КОНКРЕТНО

Нужна помощь добровольцев? Звоните на «горячую линию» отряда «Лиза Алерт» - 8-800-700-54-52.