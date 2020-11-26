Московские автобусы начнут ездить по Владимиру уже в декабре

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В начале декабря по областной столице начнут курсировать пятьдесят автобусов, переданных городу из Москвы. Транспорт отъездил по Москве девять лет и там уже не нужен. При этом машины находится в хорошем состоянии. На заседании горсовета 25 ноября депутаты приняли в муниципальную собственность автобусы. Речь идет о низкопольных автобусах ЛиАЗ.

В этом году бывшие в употреблении московские автобусы приватизируют, передадут на баланс муниципального предприятия «Владимирпассажиртранс» и внесут в его уставной капитал. Дополнительные автобусы усилят несколько городских маршрутов, которые обслуживает муниципальный перевозчик, а также заменят ими часть «Волгабасов», нуждающихся в капитальном ремонте. Как планируется, оформление закончат в ноябре, а уже в начале декабря московские автобусы выйдут на владимирские улицы.

Также на горсовете депутаты согласовали ряд бюджетных поправок. Дополнительную субсидию из областного бюджета – почти десть с половиной миллионов – распределили между управлением ЖКХ и управлением культуры, а остаток направили на уменьшение дефицита бюджета. В пользу дефицита распределили и сэкономленные на сентябрьских выборах полмиллиона с лишним рублей. Отданные культуре деньги планируют потратить на уход за дорожками в городских парках. В этом году началась масштабная реновация парка «Добросельский», пешеходные и велодорожки стали длиннее. Депутаты запланировали покупку двух тракторов с навесным оборудованием и прицепами, которые смогут очищать дороги и вывозить ветки.

Дополнительные деньги в этом году выделили и на строящуюся школу в Коммунаре: работы идут с опережением графика, поэтому 47 с половиной миллионов с будущего года перенесли на этот, чтобы не останавливать стройку. Как отметил депутат Дмитрий Павлов, все изменения происходят в рамках сметы – увеличивать ее не придется. Дополнительно пять с половиной миллионов выделили на запчасти для техники Центра управления дорогами – иначе, по словам начальника управления ЖКХ Алексея Шумника, могут возникнуть проблемы с уборкой города от снега и грязи.

Обсуждали на горсовете вопрос по освещению улиц. В этом году выделят 77 с лишним миллионов рублей на организацию уличного освещения. Пока на уличные фонари потратили 64,6 миллиона рублей, но до конца года нужно еще около восемнадцати миллионов рублей. Десять миллионов потратят на оплату электричества, остальные – на выполнение обязательств по энергосервисным контрактам.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Депутаты владимирского Горсовета решили проводить заседания комитетов и горсовета дистанционно, в режиме видеоконференцсвязи. У народных избранников будут кнопки, которые помогут высказать мнение: «проголосовать» и «выступить на трибуне». Но если выступать будут слишком долго (максимальное время, предусмотренное для докладов – пять минут), председательствующий может просто отключить микрофон депутату.