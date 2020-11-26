«Черная пятница»: мошенники соблазняют владимирцев большими скидками

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В этом году в полицию поступило более 2200 сообщений о кражах и мошенничествах, совершенных через интернет. В большинстве случаев злоумышленники представлялись работниками службы безопасности банка, в котором обслуживается потерпевший, должностными лицами различных ведомств, похищали деньги под видом получения выплаты компенсации и т.д.

Накануне «черной пятницы», которая стартует в ночь на 27 ноября, активизировались те интернет-мошенники, которые присылают выгодные предложения владимирцам. Чаще всего преступники действуют от имени крупных торговых сетей. От них приходят электронные письма с описанием больших скидок на электронику и бытовую технику, косметику, одежду и обувь. Чтобы ее получить, владимирцам предлагают сделать предзаказ по ссылке. Такая ссылка может привести на фишинговую страницу, с помощью которой мошенники узнают реквизиты карт покупателей и получат доступ к их счетам.

Если владельцы карт сами сообщают свои данные мошенникам, например, оставляют их на сайтах-клонах, банки не возмещают потери.

Как же избежать ошибок, чтобы купить товар и не попасться на удочку мошенникам?

Дополнительная карта

Можно подстраховаться и завести в своем банке отдельную карту для покупок через интернет – пластиковую или виртуальную.

- Пополняйте ее на необходимую сумму непосредственно перед покупкой или установите лимит трат. Если вдруг столкнетесь с мошенниками, они не смогут добраться до ваших основных сбережений, которые лежат, например, на зарплатном счете, - рассказывает Евгений Гаврилюк, эксперт владимирского отделения Банка России.

Надежные сайты

Также специалисты советуют пользоваться только проверенными и надежными сайтами, которые используют технологию безопасного проведения операций. Не нужно переходить по рекламным ссылкам, которые пришли по электронной почте или смс от неизвестных отправителей. Они могут либо запустить в гаджет вирус, либо привести на сайт-двойник.

- За первое полугодие этого года Банк России выявил около 119 тысяч фишинговых сайтов – это подделки под платежные системы, страховые компании, легальные магазины. Поэтому даже к проверенному предыдущими покупками продавцу стоит присматриваться внимательно, ведь под него могут маскироваться злоумышленники, - говорит Евгений Гаврилюк.

Берегитесь вирусов

Еще один способ обезопасить себя — установить антивирусную программу, регулярно ее обновляя. Это нужно сделать на всех гаджетах, которые используются для поведения платежей через интернет (компьютер, мобильный телефон, планшет). Хороший антивирусный пакет всегда включает в себя защиту от фишинга и вредоносных программ.

Секретные данные

- Не совершайте покупки на веб-сайтах, которые не используют специальные средства защиты информации о платежной карте, - советует Евгений Гаврилюк. - У безопасных сайтов адрес должен начинать с https://, в адресной строке должен стоять знак замочка. Для совершения оплаты сайт перенаправит вас на платежный шлюз банка.

Для проведения операции через интернет используется трехзначный код (CVV или CVC-код), который находится на обратной стороне карты. Если продавец вдруг запрашивает ПИН-код, то нужно немедленно уходить оттуда – это однозначно мошенники. Также нельзя сообщать персональные данные или информацию о карте, которая не относится непосредственно к покупке: пароли доступа в интернет-банк, кредитные лимиты, историю операций и так далее.

Платежи – не по WiFi

И, наконец, старайтесь делать покупки со своего компьютера или мобильного телефона, чтобы чужие люди не воспользовались вашими персональными данными. Не используйте открытые сети: киберпреступники способны создать клон сети, к примеру, популярного кафе. Если в такой публичной сети WiFi совершить платеж, злоумышленники легко могут получить доступ к данным.