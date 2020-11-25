Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 25 ноября 2020: водителей и кондукторов в автобусах штрафуют за неношение масок

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владимирской области за последние сутки зафиксировано 127 случаев новой коронавирусной инфекции. Именно столько лабораторно подтверждено на 11 часов утра. При этом выздоровели 211 человек и пять умерли.

Вот как распределились случаи по районам:

- 25 сл. в г. Владимире,

- 16 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 15 сл. в Муромском,

- по 8 сл. в Ковровском и Меленковском районах,

- по 7 сл. в Вязниковском, Юрьев-Польском и Кольчугинском районах,

- 6 сл. в Селивановском,

- по 5 сл. в Киржачском, Камешковском, Собинском Александровском и Гороховецком районах,

- 2 сл. в г. Радужный,

- 1 сл. в Судогодском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 12 567 случаев заболевания (2259 сл. в г. Владимире, 1774 сл. в Гусь-Хрустальном, 1460 сл. о. Муром, 1026 сл. в Ковровском, 946 сл. в Петушинском, 915 сл. в Александровском, 629 сл. в Вязниковском, 543 сл. в Юрьев-Польском, 492 сл. в Собинском, 446 сл. в Кольчугинском, 361 сл. в Суздальском, 330 сл. в Меленковском, 307 сл. в Гороховецком, 291 сл. в Селивановском, 231 сл. в Камешковском, 214 сл. в Судогодском, 191 сл. в Киржачском, 152 сл. в г. Радужном).

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Тем временем, в регионе продолжаются проверки соблюдения масочного режима в обществе6нном транспорте. За последний месяц в регионе проведено 167 проверок. Во время рейдов во Владимире, Гусь-Хрустальном, Коврове, Муроме, Кольчугино и Собинке о профилактике говорили не только с пассажирами, но и с сотрудникам автобусов и троллейбусов. Всего выявлено 49 случаев нарушения масочного режима пассажирами, водителями и кондукторами. Большинство надевали маски по первому требованию или даже до, едва завидев проверку. Но на упорных нарушителей составлено 29 протоколов. Все протоколы направлены в районные суды. Кстати, минимальный штраф, который грозит по этой статье - от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, на должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.

А еще федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области организована тематическая «горячая линия» по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию. Звонить по вопросам тестов, срокам исполнения и выдаче результатов можно по телефону: 8-910-036-00-92.

Кроме того, вчера случилось еще одно событие, напрямую не связанное с коронавирусом, но ставшее возможным лишь благодаря пандемии. 24 ноября в мэрии заявили, что теперь родители владимирских школьников больше не обязаны платить за охрану школ. Все затраты на работу ЧОПов в школах возьмет на себя городской бюджет. Произойдет это с 1 февраля 2021 года. За эту идею активней всего ратовал директор школы №40 города Владимира Дмитрий Кушпита. И не удивительно, стоимость физической охраны в большинстве школ равна примерно 900 тысячам рублей в год. В мэрии посчитали, что такие затраты для родителей учеников во время пандемии слишком затратны. Окончательное решение по этому вопросу должны будут принять на ноябрьской сессии Горсовета. Впрочем, вряд ли там кто-то выступит против этой инициативы мэрии.