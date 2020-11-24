В Коврове пожарные спасли кошку, едва не убитую воронами

Фото предоставлено МЧС России по Владимирской области.

Страсти братьев наших меньших разгорелись в Коврове днем 24 ноября. В первой половине дня в поисково-спасательный отряд города оружейников поступило сообщение о том, что в одном из детских садов на дерево забралась кошка и не может спуститься. Хотя спасение животных не входит в их обязанности, спасатели стараются не оказывать, если есть время и возможность. И в этот раз на место выдвинулась дежурная смена ПСО. Оказалось, пушистая страдалица, обитавшая в садике под верандой, засела на самой макушке березы, на высоте четвертого-пятого этажа жилого дома. Кошка сидела там второй день. «Обычно мы в таких ситуациях успокаиваем людей, что еще ни одна кошка на дереве не погибла. После длительной отсидки они, как правило, спускаются сами. Но в данной ситуации кошку на дереве клевали вороны и галки», - написал Михаил Быков, спасатель в своей группе в соцсети. Сотрудники детского сада, вызвавшие пожарных, рассказали, что с животного уже летела шерсть, вероятно, ей сильно досталось от агрессивных птиц.

Спасатели понимали: оставлять кошку на дереве нельзя: у нее не было шанса спуститься, птицы клевали ее и не давали сделать лишнего движения. Но лестницы не хватало, чтобы достать кошку, она сидела на самой макушке и к ней не было не подобраться, а все знакомые на автовышке оказались заняты. Как признают сами спасатели, они пошли на отчаянный шаг: заручившись согласием руководства садика, решили положить дерево. При помощи альпинистского снаряжения они растянули оттяжки, которые задали направление и скорость падения дерева – важно, чтобы оно летело не слишком быстро. Кошка успела перевернуться на лапы, а оказавшись на земле, бросилась прочь и спряталась под газораспределительный узел около садика. К радости работников садика и спасателей пушистая красавица серьезно не пострадала и ничего не сломала во время полета.

Кстати, ковровские спасатели не в первый раз спасают животных. На их счету множество снятых с деревьев кошек, вытащенных из вентиляции птиц и даже спасение застрявшей в подземных трубах собаки.