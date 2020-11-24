Московского предпринимателя, продавшего администрации Мурома прибор, заставляющий воду нагревать саму себя, оправдали

Муромский городской суд

24 ноября Муромский городской суд вынес оправдательный приговор столичному предпринимателю, обвиняемому в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Рассмотрение громкого и уникального для Владимирской области дела, насчитывающего около сорока томов, длилось восемь месяцев. Причем это вторая попытка вынести приговор: первый раз дело рассматривать начали еще в 2018 году, но трое московских адвокатов, защищавшие изобретателя, добились, чтобы его вернули на доследование. Только в конце марта прошлого года уголовное дело вновь поступило в суд. Предприниматель, которому в этом году исполняется 73 года, участвовал в заседаниях, правда, их несколько раз откладывали по причине плохого самочувствия обвиняемого. По этой статье пожилому «изобретателю» грозило до десяти лет лишения свободы, но суд, изучив все доказательства, счел пожилого предпринимателя невиновным.

- Безусловно, у нас были сомнения по поводу того, каким будет приговор, но суд выносит его, руководствуясь законом и внутренними убеждениями. Моему подзащитному далось это нелегко, все разбирательства длились десять лет. Он доволен и надеется, что на этом все закончится, - заявила адвокат Людмила Осинина.

Сторона гособвинения не согласилась с таким приговором и намерена обжаловать его в вышестоящей инстанции.

Расмотрение дела длилось восемь месяцев. Из архива МАУ ТРК «Муромский Меридиан»

«Чудо-прибор» для тепловиков

Громкая история началась еще в 2003 году, когда московский предприниматель Евгений Мурышев запатентовал некое нагревательное устройство - «квантовый структурный преобразователь» (КСП), которое было вполне официально зарегистрировано в государственном реестре в 2005 году. По версии изобретателя, чудо-устройство преобразует «квантовую структуру воды», меняя ее теплоемкость, и за счет этого резко повышает КПД при теплопередаче и позволяет сэкономить топливо и деньги. Технология якобы несложная: прибор цепляют на трубы, и КПД теплового узла становится больше 100 процентов. Фактически вода, которую подают для отопления, нагревает сама себя и еще остается энергия. Короче говоря, сплошная выгода.

Свое изобретение столичный бизнесмен предложил разным организациям, в том числе и во Владимирской области. Хотя в нескольких регионах от его изобретения отказались, проведя испытания и посчитав эффективность недоказанной, в 2006 году муромская администрация и руководство муниципального предприятия «Тепловые сети» заключили с Мурашовым лицензионный договор на использование «квантового структурного преобразователя» на муромских теплосетях. Применять прибор планировалось с 2006 до 2023 года.

Получил 113 миллионов

Однако, по версии следствия, автор изобретения специально составил документы так, что предложенная им заведомо ложная методика расчета демонстрировала мнимую экономическую полезность устройства. Кроме того, договор был составлен так, что изобретателю весь срок договора, независимо от того, используют они прибор или нет, тепловики должны были выплачивать половину суммы, которую, по расчетам, прибор должен был сэкономить. И когда через несколько лет оказалось, что никакой экономии нет, расторгнуть его не удалось.

В Муроме попытались это сделать, но Мурашов обратился в арбитражный суд, и тот встал на его сторону. В 2014 году в суде МУП «Тепловые сети» пояснили, что в процессе эксплуатации квантового структурного преобразователя возникли сомнения в его эффективности и предположение об износе оборудования в результате его использования, что явилось причиной вывода устройства из эксплуатации. Но в результате проведенных экспертиз установлено, что фактов, подтверждающих экономию топлива, не обнаружено, а все данные об экономии топлива, как выяснилось, получены с использованием недостоверных показаний приборов учета тепла и газа. Но суд счел, что патент действует и не оспорен, а значит, предприятие должно заплатить. И взыскал с него около десяти с половиной миллионов. В итоге муромские тепловики платили изобретателю аж до апреля 2016 года, за это время, по оценкам следствия, предприниматель получил больше 113 миллионов рублей.

Однако на этом все не закончилось: муромляне обратились в полицию, было возбуждено уголовное дело. Как признавались в региональном Следкоме, расследование было сложным, свою вину московский предприниматель не признал. Среди доказательств по делу не только профессиональные выводы экспертных исследований - в частности, Ивановского энергетического университета, а также - пожалуй, впервые в регионе - экспертное заключение комиссии по борьбе со лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме Российской академии наук. Суду пришлось выслушать показания около пятидесяти свидетелей, в том числе приехавших из разных городов. Но, видимо, приведенные доказательства не убедили суд.