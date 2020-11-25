На трассе М-7 во Владимире убрали наземные переходы в районе дороги на Юрьев-Польский

Люди идут по привычному маршруту. Фото: Валерия ПРОНИНА

На трассе М-7 «Волга», которая расположена в черте Владимира, почти не осталось ни одного наземного перехода. Несколько дней назад «зебры» убрали на пересечении трассы с улицей Горького (после чего последний светофор остался в районе улицы Безыменского). Теперь жителям, чтобы попасть на остановку, с которой можно уехать в Юрьев-Польский, приходится перебегать опасный перекресток. Таким образом люди не только нарушают правила дорожного движения, но и рискуют своей жизнью.

- Раньше можно было спокойно перейти по пешеходным переходам. Сейчас я стараюсь вообще не подходить к этому перекрестку. Стало неудобно и опасно. Рядом есть надземный переход, но, чтобы дойти до него, нужно возвратиться на остановку «Река Содышка», перейти по «зебре» и только потом подняться, - говорит Нина Крылова, жительница Владимира.

Жители говорят, что сложно идти по такой лестнице с коляской. Фото: Валерия ПРОНИНА

Горожане не понимают, как можно было убрать «зебры», когда за дорогой возводят новостройки. Для пенсионеров и мам с колясками переход над землей точно станет испытанием — там крутые пандусы и сама лестница. Лифт есть, но он не работает. В Управлении автомобильной магистрали «Москва-Нижний Новгород», кому принадлежит трасса М-7, отметили, что на дорогах федерального значения вообще не должно быть пешеходных переходов, чтобы жители не останавливали трафик.

- Есть надземный переход, и через трассу люди могут ходить по нему. Пешеходных переходов на трассе не будет, - сказали в пресс-службе Управления.

Но в Упрдоре не учли самого главного — перейти над землей можно только на одну сторону дороги, к новостройкам. Чтобы попасть на остановку общественного транспорта, нужно в любом случае перебегать дорогу. В Упрдоре сказали, что этот участок уже принадлежит городской администрации и там «зебру» должны делать они. В мэрии нас заверили, что переход вернут.

В мэрии пообещали создать переход рядом с остановкой. Фото: Валерия ПРОНИНА

- Переход там необходим. Но каким он будет: надземным или наземным — пока сказать не могу. Точные сроки тоже неизвестны, так как нас уведомили о прекращении работы переходов недавно, - пояснил Алексей Шумник, начальник управления ЖКХ администрации города Владимира.

КСТАТИ

В ГИБДД сказали, что запланируют проверку данного перекрестка в ближайшее время. Однако серьезно повлиять на регулировку дорожного движения они вряд ли смогут. Еще в 2011 году у сотрудников ГИБДД изъяли эту функцию. Так что максимум, что могут там — это оштрафовать за недостатки обустройства улично-дорожной сети.

- Ежедневно мы мониторим участки, также выезжаем по обращению граждан и проверяем дороги после ДТП с пострадавшими. Если есть нарушения, выдается предписание, которое руководство дороги должно выполнить в установленные сроки. За невыполнение требований должностные лица могут заплатить от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, юридические - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, - объяснил Валерьян Шируков, старший инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Владимиру.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Автоэксперт Алексей Кованов говорит, что решение о надземных переходах на трассе верное, просто конкретно этот расположен в неудачном месте, поэтому ожидаемо, что люди бегают через дорогу - так ближе.

- Переход построили, а инфраструктуру, как к нему подойти, — нет. Что касается ликвидации перехода к остановке в сторону Юрьева-Польского: нас уверяют, что город должен расти и выходить за трассу М-7, и вдруг мы видим такую историю с нелогичным разрушением пешеходного узла. Были маршруты привычные, была организация движения, и в одночасье этого не стало. Конечно, люди будут перебегать — как бы это не привело к трагедии. Что с этим делать? Совершенно непонятно, ведь на дорогие решения, как в Европе и Азии, денег нет. Поэтому так и происходит. С одной стороны, Упрдор отчитался об улучшении статистики, что они отказались от наземных переходов, а с другой — не подумал, что людям надо как-то ходить.