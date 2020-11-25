В областном бюджете на 2021 год заложили деньги на реставрацию владимирского драмтеатра

Люди очень хотят быстрее вернуться в театр. Фото: Виктория СУХОВА

Депутаты областного Заксобрания не стали ждать традиционной для них среды, а сразу в понедельник, 23 ноября собрались на последнее осеннее заседание в этом году. Вопросов было много, но главным стало обсуждение областного бюджета, который нардепы приняли в итоге в первом чтении.

А коммунисты против

Голосование уже по традиции проходило виртуально, так как из-за коронавируса заседание велось онлайн. Впрочем, проголосовали за проект бюджета не все. Так фракция КПРФ привычно для себя проголосовало против. И мотивация своего отказа у них была приблизительно той же - «это не бюджет развития, это бюджет выживания».

- Позиция фракции КПРФ - это, в том числе, сигнал федеральным органам госвласти, что поддержка от них недостаточна. Поддержка нужна не только силовым структурам, но и экономике, и регионам, - сказал в ходе заседания Антон Сидорко, председатель фракции КПРФ в ЗС.

Антон Сидорко. Фото: Сергей МОРКОВКИН

Остальные фракции бюджет вполне удовлетворил. Так что вполне можно говорить о нем, как уже о почти оформившемся. Утверждены основные параметры - доходы, расходы, дефицит. В этом году из-за сильного влияния на экономику коронавируса, в главном финансовом документе области увеличена поддержка муниципалитетов. Объем помощи им увеличен в 1,4 раза. В том числе, эти деньги пойдут на муниципальные дороги.

Впрочем, основная доля расходов в областном бюджете в 2021-2023 годах будет направлена по традиции на социальную сферу. Более 70% планируется вложить в реализацию соцполитики, здравоохранение, образование, культуру и спорт.

Что планируется сделать? В 2021 году завершится реконструкция терапевтического корпуса под акушерский корпус в Коврове, будет реконструировано здание поликлиники в Юрьев-Польском, начнется строительство инфекционного корпуса областной детской клинической больницы и реконструкция здания Ковровской районной больницы. В 2022 году планируется строительство детских поликлиник в Муроме и Кольчугино и станции скорой помощи во Владимир.

Для владимирских любителей театра важной новостью будет, что в бюджете зарезервированы средства на реконструкцию в 2021 году владимирского драмтеатра.

Как сказал председатель бюджетного комитета Михаил Максюков, статьи расходов не приняли окончательный вид. По мнению депутатов, ряд направлений недостаточно профинансирован. Речь идет об экологии и сельском хозяйстве. Ко второму чтению им должны добавить средств.

Михаил Максюков.

Льготы для детей-инвалидов и сельских директоров школ

Помимо бюджета депутаты обсудили еще 19 вопросов. В социальном блоке депутаты проголосовали за предоставление детям-инвалидам права внеочередного обслуживания в государственных поликлиниках. Закон появился после того, как в августе председатель ЗС Владимир Киселев встретился с активистами общественной организации «Дети-ангелы», на которой родители ребят с инвалидностью и обратились к нему с такой просьбой.

Кроме того директорам и завучам сельских школ добавили такие же льготы по оплате коммунальных платежей, что и учителям в сельской местности. До настоящего момента их льготы были ограничены социальными нормами, в то время как у рядовых сотрудников – нет. По предварительным расчетам, изменения коснутся 200 руководителей. Теперь они смогут получить компенсацию на коммуналку без привязки к площади жилья и объему потребляемых коммунальных услуг.

А еще депутаты отменили свой закон, запрещающий продажу несовершеннолетним вейпов и снюсов. Это связано с тем, что Госдума, наконец, приняла федеральный закон - отныне ограничение действует на всей территории Российской Федерации. Впрочем, народные избранники не преминули отметить, что их закон был одним из первых, и они сработали на опережение. Напомним, что во Владимирской области запрет на продажу снюсов был установлен 11 месяцев назад.

КОНКРЕТНО

Доходы и расходы областного бюджета в ближайшие три года

2021 год:

Доходы – почти 70 млрд рублей,

Расходы – 74,5 млрд рублей,

Дефицит – 4,6 млрд рублей.

2022 год:

Доходы - 67 млрд рублей,

Расходы – 70 млрд рублей,

Дефицит - 2,6 млрд рублей.

2023 год:

Доходы - 69 млрд рублей,

Расходы – 71 млрд рублей,

Дефицит - 1,9 млрд рублей.