Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 24 ноября 2020: в Суздале призывники проходят службу в больнице

Фото с сайта департамента здравоохранения.

За последние сутки во Владимирской области зафиксирован рекорд по числу выздоровевших. К утру 24 ноября из больниц 33 региона выписали 205 человек. До этого пиком было 178 человек, излечившихся от коронавируса.

Что касается заболевших, то на 10 часов утра 24 ноября в области лабораторно подтверждено 129 случаев заболевания Covid-19. Умерших нет. А вот как распределись случаи по районам:

- 26 сл. в г. Владимире,

- 17 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 16 сл. в Муромском,

- 9 сл. в Ковровском,

- 8 сл. в Суздальском,

- 7 сл. в Меленковском,

- по 6 сл. в Вязниковском и Юрьев-Польском районах,

- по 5 сл. в Кольчугинском и Киржачском районах,

- по 4 сл. в Камешковском и Собинском районах,

- по 3 сл. в Александровском, Селивановском, Гороховецком районах, а также в г. Радужный,

- по 2 сл. в Судогодском и Петушинском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 12 440 случаев заболевания (2234 сл. в г. Владимире, 1758 сл. в Гусь-Хрустальном, 1445 сл. о. Муром, 1018 сл. в Ковровском, 946 сл. в Петушинском, 910 сл. в Александровском, 622 сл. в Вязниковском, 536 сл. в Юрьев-Польском, 487 сл. в Собинском, 439 сл. в Кольчугинском, 361 сл. в Суздальском, 322 сл. в Меленковском, 302 сл. в Гороховецком, 285 сл. в Селивановском, 226 сл. в Камешковском, 213 сл. в Судогодском, 186 сл. в Киржачском, 150 сл. в г. Радужном).

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Тем временем, департамент здравоохранения региона сообщил, что в Суздальской районной больнице призывники проходят альтернативную гражданскую службу. Обычно альтернативную службу в регионе проходят на почте. Но сейчас, когда в региональной системе здравоохранения кадровая проблема стала почти катастрофической, молодых ребят решили отправить в помощь медикам.

Альтернативная гражданская служба – это замена воинской службы, когда призывник не может служить в армии по религиозным убеждениям. Суздальская районная больница – единственное учреждение здравоохранения в области, где ребята могут нести такую службу, помимо отделений почтовой связи или домов престарелых. С ноября в Суздальской районной больнице альтернативную гражданскую службу походят трое новобранцев: двое из Мурома и один – из Меленковского района. Срок службы у «альтернативщиков» – год и девять месяцев. Рабочий день начинается в 8 утра, а заканчивается – в 5 вечера.

Понятное дело, что ребят не допускают до лечебных вопросов. Однако, по словам главного врача Дмитрия Айбятова, помощь новобранцев пришлась кстати. Дополнительные рабочие руки больнице всегда нужны. Ребята трудятся разнорабочими. Сейчас, в зимнее время, убирают снег и мусор на прибольничной территории, посыпают солью дорожки, следят за порядком, при необходимости могут провести мелкий ремонт. Есть идея поручить им проведение бесконтактной термометрии на входе в учреждение. Для этой процедуры медицинского образования не требуется.

– К ребятам, которые таким образом отдают долг родине, отношусь с уважением, – говорит Дмитрий Айбятов. – Они не уклоняются от службы, как некоторые их ровесники, а честно выполняют свою работу, приносят пользу обществу. Наши бойцы работают хорошо – все дисциплинированные, претензий к ним нет. Даже приходят на работу на час раньше, чтобы к открытию поликлиники территория была убрана. Молодцы!

К слову, ребята живут в общежитии как обычные гражданские лица: выход в город свободный, на выходные можно ездить домой. По сравнению с воинской службой преимущества очевидные. Один минус – срок службы на 9 месяцев больше, чем в армии, но с этими издержками «альтернативщики» готовы мириться.