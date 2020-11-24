Новогодний Владимир: триумфальная арка переедет, а Центральный парк украсят звезды и игрушки

. Фото: Полина Немчинова

Владимир готовят к новогодним праздникам. Как рассказали в мэрии, бюджет города ограничен, поэтому новых елок покупать в этом году не стали. 23 ноября на Соборной площади начали устанавливать главную городскую елку, апгрейд которой сделали в прошлом году, а в этом подремонтировали гирлянды и светящиеся сосульки. Так что, уверяют чиновники, выглядит она вполне прилично.

- Надеемся, она будет красавица. Но, конечно, она отличается от новой елки, бетон устает, металлические конструкции устают, их нельзя сравнивать, - предупреждает заместитель начальника городского управления наружной рекламы и информации Наталья Русских. – Также в ближайшие дни мы закончим монтаж звездного неба, визитной карточки нашего города.

Рабочие собирают елку на Соборной площади. Фото: Полина Немчинова

Также украшенные новогодние деревья традиционно появятся на Садовой площади, на площади у ДК Молодежи и на площади Победы. Кстати, у елки, которую поставят около областного суда, обновили хвою и гирлянды, отремонтировали снежинки. Кроме гирлянд и светящихся кронштейнов, в городе появились и привычные инсталляции. Правда, некоторые из них появятся в новых местах. Так светящийся рояль, по-прежнему, останется в сквере на Чайковского, «Маска» - на Театральной площади. «Шар», стоявший на Георгиевской, теперь будет тоже Театральной, танцующие елки и снеговики – на Георгиевской, светодиодный фонтан установят на площади Фрунзе. Триумфальная арка с площади Победы переедет, как заявила Наталья Русских, «поближе к спальным районам» - на улицу Горького. Композиция из сердец, стоявшая около парка «Центральный», переедет к пруду на улицу Комиссарова. А у главного городского парка появится новинка - арка «Звезда с игрушками».

. Фото: Полина Немчинова

Еще одна новинка – метровые надписи «Каток» и «Ярмарка» с лампочками, которые появятся на бульваре Пушкина и на Георгиевской. Также на катке поставят светящихся фигуристов, с которыми, как уверяют в мэрии, будет приятно сфотографироваться. Сам каток зальют позже, когда в городе установится погода похолоднее, открыть его «коронавирусные» ограничения не помешают, но будет он платным или бесплатным – вопрос пока открытый. Ярмарка тоже заработает ближе к новому году. Как обещают чиновники, ярмарка на площади Победы будет украшена по-новому.

Елки на Георгиевской. Фото: Полина Немчинова

Кстати, в этом году на новогодние украшения Владимира в этом году потратят в два раза больше, чем в прошлом.