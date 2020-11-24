Во Владимире ищут волшебников, которые поздравят больных детей с Новым годом

Фото предоставлено региональной «Палатой защиты прав пациентов».

Все дети с нетерпением ждут главного зимнего праздника. Но есть среди них те, кто новый год проведет в постели или борясь с тяжелым недугом. Поднимать настроение и поздравлять их будут зимние волшебники — Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи.

Организатором доброй акции стали общественники из региональной «Палаты защиты прав пациентов». В прошлом году 12 волонтеров смогли поздравить 268 детей.

- Мы уже давно тесно работаем с Областной детской клинической больницей, первой детской поликлиникой, в этом году начали сотрудничать со второй поликлиникой на Токарева. Они готовят для нас списки ребят с серьезными заболеваниями, особенностями развития, у которых еще нет инвалидности. Также мы будем поздравлять детей, которые потеряли брата, сестру или родителей. Очень хочется поддержать таких ребят, - рассказала Галина Шипарева, руководитель регионального отделения организации.

В прошлом году акцию радостно встретили родители подопечных. Правда, неожиданностью стало то, что во многих семьях было несколько детей, а, значит, подарки нужно было вручить каждому, чтобы не было обидно.

- Мы дарим подарки не только малышам, но и подросткам. В том году поздравляли мальчика с компрессионным переломом позвоночника. Он полгода был прикован к кровати. Мы подарили ему хороший набор лего, вы даже не представляете, как он был счастлив, - вспоминает Галина Шипарева.

Другие дети получали в подарок куклы, машинки, творческие наборы, детскую косметику, деревянные конструкторы и, конечно же, сладкие подарки.

Фото предоставлено региональной «Палатой защиты прав пациентов».

Общественники готовы охватить и отдаленные микрорайоны города, главное, чтобы нашлись желающие помочь. Организации нужны волонтеры, спонсоры, которые готовы были бы передать подарки, и костюмы. Причем ходить по домам могут не только Деды Морозы и Снегурочки, например, в прошлом году подарки ребятам разносила мышка-татарочка. Это было очень ярко и необычно.

- Каких-то особенных требований к помощникам нет. Главное, чтобы это были адекватные люди, которые искренне хотят нам помочь и потратить свое время. Волонтером может стать и подросток 16 лет, но тогда необходимо согласие родителей, - пояснила Галина Шипарева.

Стучаться в двери волшебники будут с 25 декабря до 14 декабря. Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, придут они в масках. А если родители испугаются впускать в квартиру гостей, то они смогут помахать ребенку с улицы, просто оставив подарок под дверью. А может и запишут для него видеопоздравление. Без внимания ребенок точно не останется!

КОНКРЕТНО

Если вы хотите стать спонсором, волонтером или у вас есть костюмы персонажей и готовы дать их на время, то свяжитесь с руководителем «Палаты защиты прав пациентов» Галиной Шипаревой по телефону, вайберу или ватсапу: 8(919)016-30-99.