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Во Владимире ищут волшебников, которые поздравят больных детей с Новым годом

В течение нескольких недель они должны будут ходить по домам и вручать новогодние подарки
Виктория СУХОВА
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Фото предоставлено региональной «Палатой защиты прав пациентов».

Фото предоставлено региональной «Палатой защиты прав пациентов».

Все дети с нетерпением ждут главного зимнего праздника. Но есть среди них те, кто новый год проведет в постели или борясь с тяжелым недугом. Поднимать настроение и поздравлять их будут зимние волшебники — Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи.

Организатором доброй акции стали общественники из региональной «Палаты защиты прав пациентов». В прошлом году 12 волонтеров смогли поздравить 268 детей.

- Мы уже давно тесно работаем с Областной детской клинической больницей, первой детской поликлиникой, в этом году начали сотрудничать со второй поликлиникой на Токарева. Они готовят для нас списки ребят с серьезными заболеваниями, особенностями развития, у которых еще нет инвалидности. Также мы будем поздравлять детей, которые потеряли брата, сестру или родителей. Очень хочется поддержать таких ребят, - рассказала Галина Шипарева, руководитель регионального отделения организации.

В прошлом году акцию радостно встретили родители подопечных. Правда, неожиданностью стало то, что во многих семьях было несколько детей, а, значит, подарки нужно было вручить каждому, чтобы не было обидно.

- Мы дарим подарки не только малышам, но и подросткам. В том году поздравляли мальчика с компрессионным переломом позвоночника. Он полгода был прикован к кровати. Мы подарили ему хороший набор лего, вы даже не представляете, как он был счастлив, - вспоминает Галина Шипарева.

Другие дети получали в подарок куклы, машинки, творческие наборы, детскую косметику, деревянные конструкторы и, конечно же, сладкие подарки.

Фото предоставлено региональной «Палатой защиты прав пациентов».

Фото предоставлено региональной «Палатой защиты прав пациентов».

Общественники готовы охватить и отдаленные микрорайоны города, главное, чтобы нашлись желающие помочь. Организации нужны волонтеры, спонсоры, которые готовы были бы передать подарки, и костюмы. Причем ходить по домам могут не только Деды Морозы и Снегурочки, например, в прошлом году подарки ребятам разносила мышка-татарочка. Это было очень ярко и необычно.

- Каких-то особенных требований к помощникам нет. Главное, чтобы это были адекватные люди, которые искренне хотят нам помочь и потратить свое время. Волонтером может стать и подросток 16 лет, но тогда необходимо согласие родителей, - пояснила Галина Шипарева.

Стучаться в двери волшебники будут с 25 декабря до 14 декабря. Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, придут они в масках. А если родители испугаются впускать в квартиру гостей, то они смогут помахать ребенку с улицы, просто оставив подарок под дверью. А может и запишут для него видеопоздравление. Без внимания ребенок точно не останется!

КОНКРЕТНО

Если вы хотите стать спонсором, волонтером или у вас есть костюмы персонажей и готовы дать их на время, то свяжитесь с руководителем «Палаты защиты прав пациентов» Галиной Шипаревой по телефону, вайберу или ватсапу: 8(919)016-30-99.

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