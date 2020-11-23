Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 23 ноября 2020: заболевших опять больше выздоровевших

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние шесть дней смотреть на график по заболеваемости коронавируом было может и не приятно, но хотя бы хотелось верить в лучшее — выздоровевших все это время было больше, чем заболевших. Однако за последние сутки ситуация изменилась, и случаев заражения вновь стало больше.

На 11 часов утра 23 ноября на территории Владимирской области лабораторно подтверждено 128 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Вот как распределились случаи по районам региона:

- 23 сл. в г. Владимире,

- 17 сл. в Муромском,

- 15 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 10 сл. в Ковровском,

- 8 сл. в Вязниковском,

- по 7 сл. в Юрьев-Польском и Александровском районах,

- по 6 сл. в Кольчугинском, Суздальском и Меленковском районах,

- 5 сл. в Селивановском,

- по 4 сл. в Гороховецком и Киржачском районах,

- 3 сл. в Судогодском,

- по 2 сл. в г. Радужный, а также Петушинском и Камешковском районах,

- 1 сл. в Собинском.

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Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 12 311 случаев заболевания (2208 сл. в г. Владимире, 1741 сл. в Гусь-Хрустальном, 1429 сл. о. Муром, 1009 сл. в Ковровском, 944 сл. в Петушинском, 907 сл. в Александровском, 616 сл. в Вязниковском, 530 сл. в Юрьев-Польском, 483 сл. в Собинском, 434 сл. в Кольчугинском, 353 сл. в Суздальском, 315 сл. в Меленковском, 299 сл. в Гороховецком, 282 сл. в Селивановском, 222 сл. в Камешковском, 211 сл. в Судогодском, 181 сл. в Киржачском, 147 сл. в г. Радужном).

Что касается выздоровевших, то за сутки выписали из больниц и с амбулаторного лечения 113 человек. И сегодня впервые с 18 ноября нет умерших от Covid-19. Впрочем, это не значит, что их не было. Просто пока еще нет подтверждения...