Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 21 ноября 2020: жителям предлагают отложить свадьбы, а новогодние гулянья под угрозой

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владимирской области на 21 ноября подтверждено 128 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией: 24 во Владимире, 18 - в Гусь-Хрустальном, 17 - в Муромском, 9 - в Ковровском, 9 - в Суздальском, 8 - в Александровском, 8 - в Юрьев-Польском, 7 - в Вязниковском, 6 - в Петушинском, 5 - в Гороховецком, 5 - в Меленковском, 5 - в Собинском, 4 - в Селивановском, 2 - в г. Радужный, 1 - в Камешковском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 12 053 случая заболевания, которые распределились так: 2160 случаев в г. Владимире, 1710 в Гусь-Хрустальном, 1397 в округе Муром, 991 - в Ковровском, 893 - в Александровском, 599 - в Вязниковском, 476 - в Собинском, 517 - в Юрьев-Польском, 937 - в Петушинском, 423 - в Кольчугинском, 340 - в Суздальском, 305 - в Меленковском, 289 - в Гороховецком, 272 - в Селивановском, 217 - в Камешковском, 208 - в Судогодском, 177 - в Киржачском, 142 - в г. Радужном.

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Также за последние сутки выздоровели от коронавируса 178 человек – это рекорд для региогна, а всего поправилось 9477 владимирцев. За последние сутки от коронавируса скончались три человека, всего в регионе от него умерли 287 пациентов.

Во Владимирской области из-за коронавируса на свадьбу нельзя приглашать больше 10 человек. В департаменте юстиции ограничили работу ЗАГСов. Ограничения касаются торжественных церемоний. На свадьбе должно быть не больше десяти человек, включая работников ЗАГСа. Если же молодожены хотят масштабное торжество, то придется перенести дату на неопределенный срок. Или вообще отменить. Кроме того, под запретом выездные церемонии и регистрация детей в торжественной обстановке. Напомним, что подобные ограничения уже действовали в регионе, но молодожены были согласны расписываться в масках и даже без фотографа.

Под угрозой срыва и новогодние гулянья, ставшие традиционными. Как уверяют в мэрии, Владимир в любом случае украсят: светящиеся гирлянды уже повесили, 23 ноября на Соборной площади начнут устанавливать главную елку областной столицы, а полностью преобразить город к зимним праздникам должны до 1 декабря. Но большинство мероприятий, за редким исключением, под запретом, и власти Владимира не исключают, что и новогодние праздники придется провести дома. К этому, кстати, владимирцевы призвала и директор департамента здравоохранения Елена Утемова. Посоветовавшая сидеть дома, печь пироги и рассматрвиать фотографии.

Зато, как подчеркнули в облздраве в области хватает моргов – никто на полу не лежит, в отличии от соседней Ивановской области, где директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин заявил, что в регионе уже не хватает холодильников для хранения тел умерших. Во Владимирской области ситуация стабильная, морги не переполнены.

- На сегодняшний день все руководители мне отчитались о том, что количество тел, которые сегодня находятся на вскрытие, не превышает количество мест в холодильниках. Даже в самом крупном патологоанатомическом отделении, которое расположено на базе городской больницы № 5, ситуация стабильна. Никаких проблем и рисков на сегодняшний день я не вижу, - подчеркнула Елена Утемова.