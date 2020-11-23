Пять с половиной миллионов на владимирскую коммуналку, три с лишним – на трактора

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Владимирский бюджет обсудили на профильном комитете горсовета. Несмотря на то, что бюджет дефицитный – плановый дефицит более 214 миллионов, за девять месяцев он выполнен с профицитом в 90 миллионов – пандемия и самоизоляция помешала эффективно освоить все деньги. Но, несмотря на трудный год, налогов в бюджет собрали больше, чем в предыдущем. На 104 миллиона выросли налоги на доходы физических лиц, также немного больше денег, чем в прошлом году, принесла продажа муниципального имущества и компенсация за вредное воздействие на окружающую среду.

По традиции, в бюджете две основные статьи расходов: социалка на первом месте (на нее выделено примерно 75% бюджета) и ЖКХ – на втором. Но пандемия внесла изменения в эти траты. Так пришлось дополнительно потратиться на образование: окна в образовательных учреждениях поменяли на девять миллионов, крыши в восьми детских садах и девяти школах отремонтировали также на девять миллионов, а на рециркуляторы, термометры, санитайзеры и прочие необходимые для соблюдения требований Роспотребнадзора вещи потратили 21 миллион рублей.

На коммунальное хозяйство в этом году израсходовали 52% от запланированных — всего 299 миллионов. Кстати, в этом году расходы на ЖКХ практически на треть ниже, чем в прошлом. В эту сумму вошли затраты на благоустройство 21 двора и парка «Добросельский» - 24 миллиона, на капремонт домов — 13 миллионов, а на освещение города пока потратили 56 миллионов от запланированных 77. Но с 10 декабря в городе займутся уличным освещением и начнут менять светильники – 3100 штук. Крупную сумму выделяли на охрану окружающей среды в этом году – чуть более 300 миллионов. Эти расходы выросли в том числе из-за того, что несанкционированных свалок стало больше. А вот на поддержку малого и среднего бизнеса выделено всего пять миллионов.

Впрочем, коррективы в бюджет вносятся до сих пор. Так депутаты распределили пришедшую из области десятимиллионную дотацию. Основная часть из них - более пять с половиной миллионов – пойдет на ЖКХ. Эти деньги городу необходимы для подготовки к зиме: на них отремонтируют технику, часть из которой служит уже давно – больше восьми лет и даже больше двадцати.

- В прошлом году на запчасти ушло более 19 миллионов, 25 миллионов с лишним уже потратили в этом году. И нужны дополнительные средства из этой дотации на ремонт техники для подготовки к отопительному сезону. Износ техники большой и нужны запчасти для поддержания ее в рабочем состоянии, - заявил начальник управления ЖКХ администрации города Владимира Алексей Шумник.

Еще три с лишним миллиона из дотации передадут управлению культуры города, но купят на них… два трактора. Они нужны не для красоты – сельскохозяйственные машины со сменными насадками нужны, чтобы приводить в порядок Центральный и «Добросельский» парки, общая площадь которых более 30 тысяч гектаров. Там как раз есть две ставки трактористов, а вот трактор один, готовящийся отметить двадцатилетний юбилей. Приобрести их должны в декабре. Также дополнительно два с половиной миллиона выделили на строительство школы в Коммунаре. Эти деньги, вместе с выделенными из областной казны 47 с половиной миллионами, помогут не останавливать процесс стройки, которая идет с опережением графика. Напомним, что школу, рассчитанную на 1100 учеников, с многофункциональным спортивным залом-трансформером и два бассейна, должны сдать в следующем году.