11 кукол Бальзаминова: в Суздале поселились персонажи известного фильма

Фото из архива героя публикации

Пятьдесят лет тому назад в Суздале снимали фильм «Женитьба Бальзаминова», и вот спустя полвека знаменитые герои вернулись в древний город в обличье кукол. Создала их мастерица из Саратова Оксана Трей.

Пять колье для Нонны Мордюковой

Оксана Трей начала заниматься куклами совсем недавно. По образованию женщина художник, конструктор-модельер, когда-то даже шила на заказ. А потом ушла с головой в карвинг (художественное резьба по овощам и фруктам). Оксана даже участвовала в чемпионатах России, Европы и мира и была призером соревнований в 2013 году.

Фото из архива героя публикации

Но пять лет назад вместо чемпионата в Германии она пошла на курсы по созданию кукол.

- Я много тренировалась и моей четвертой куклой стала купчиха Белотелова, которую блистательно сыграла актриса Нонна Мордюкова, - рассказала Оксана Трей. - Перед тем как приступить к ее созданию, я сделала много лиц, которые ломала и снова лепила, так вот и получилась моя Нонна! Мне очень хотелось повторить не только лицо, но показать характер героини. Тогда я была очень довольна результатом, а сейчас бы, конечно, много что сделала по-другому.

Сложные костюмы, прическа, грим, аксессуары, все это мастерица тщательно придумывала. Например, колье для Нонны Оксана сделала штук пять и только последнее стало идеальным.

- Нонна стала моей любимицей. Она получилась очень яркой и узнаваемой, хотя это была моя первая портретная кукла. Но благодаря ей я стала знаменитой, - подчеркивает Оксана.

Чтобы Нонна «не скучала», мастерица решила создать еще один персонаж фильма — сваху, которая сыграла Лидия Смирнова. После этого она выставила кукол на ярмарке мастеров, где их увидела владелица суздальского магазинчика.

- Куклы ей так понравились, что она захотела украсить ими интерьер своего магазина. И заказала мне еще девять кукол. Работа растянулась на годы, ведь у меня немало заказов да и работа очень кропотливая, - признается Оксана. - Два года назад я отдала еще шесть кукол, а этой осенью закончила последних трех. Всего получилось 11 персонажей из фильма «Женитьба Бальзаминова».

«Куклы не давали мне спать»

Фото из архива героя публикации

Куклы из этой коллекции сделаны в смешанной технике в стиле реализма. Голова, руки и ноги — из полимерной глины Living doll, также использовался текстиль, в основном синтепон. С ним женщина работала в технике сухого валяния на каркасе. Вся одежда выполнена из натуральных тканей.

- Сложнее всего было сделать прически. Они необычные, приходилось придумывать, как сделать кудри, заплести и приклеить косички, чтобы не было видно, - говорит Оксана.

Ну, и, конечно, не всех кукол удалось сделать с первого раза, ведь у каждой свой характер. Больше всего мастерица намучилась с куклой персонажа Людмилы Гурченко. Ее пришлось переделывать три раза.

- Было очень трудно сделать ее лицо. Мало того, что в фильме почти нет крупных планов, так еще и актерам делали серьезный грим. Из-за этого очень сложно было уловить мимику и запечатлеть характер, - объясняет Оксана. - А вот работать над куклами Надежды Румянцевой или Ролана Быкова было, наоборот, очень легко. Может потому что они сами по себе очень легкие люди.

Оксана признается, что когда она сделала эту коллекцию, то куклы буквально не давали ей спать. Хотелось сделать разных персонажей.

- У меня даже глаза от них разбегались, я видела их везде. Конечно, мне бы еще хотелось сделать каких-то необычных персонажей. Сейчас я работаю над двумя куклами из «Алисы в стране чудес»: над Красной королевой и Шляпником. Но скажу честно, запал пропал. А если не сделать их сразу, то через какое-то время будут заметны недостатки, - поясняет Оксана.

Фото из архива героя публикации

Цена кукол достаточно высокая: портретная — от 100 тысяч в зависимости от сложности, обычные авторские — 40-50 тысяч, куклы из старой коллекции — от 30 тысяч рублей.

- Это ручная работа, которая отнимает много сил и времени. Поэтому я считаю, что у меня не самая дорогая цена на куклы. И количество заказов это подтверждает, - подчеркнула Оксана Трей.