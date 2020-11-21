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Театр кукол имени Образцова даст во Владимире большие гастроли

Юным зрителям покажут сразу два спектакля
Виктория СУХОВА
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Фото предоставлено Владимирским театром кукол

Фото предоставлено Владимирским театром кукол

21 и 22 ноября впервые по программе «Большие гастроли» Государственный академический центральный театр кукол им. С.В. Образцова отправится во Владимир.

Театр активно участвует в крупнейшей всероссийской театральной программе с 2016 года. Благодаря «Большим гастролям» лучшие спектакли знаменитого столичного театра уже были показаны на лучших сценах самых разных регионов страны: Тюмени, Сургута, Омска, Оренбурга, Красноярска, Абакана. Также удача видеть работы образцовских кукольников выпала поклонникам русскоязычных театров Кишинева, Ташкента и Самарканда, Алматы.

Горожане хорошо помнят гастроли этого театра с легендарными спектаклями для взрослых «Необыкновенный концерт» и «Божественная комедия». На этот раз образцовцы сыграют спектакли для детей.

Фото предоставлено Владимирским театром кукол

Фото предоставлено Владимирским театром кукол

- Как и наши актеры, я рад возможности уйти от виртуального общения и вернутся к реальному, к настоящему. Наша профессия — оживлять неживое. Нам очень важен живой момент общения со зрителем. Владимирскому зрителю мы и «Большие гастроли» покажем два спектакля. «Али-Баба и сорок разбойников» – моноспектакль, где один кугрчакбоз (в буквальном переводе это «начальник кукол» - авт.) представит восточную сказку. И не сомневайтесь, хотя кугрчакбоз один, но сорок разбойников к вам тоже приедут! И «Кот в сапогах» – это золотой фонд нашего театра. Нам интересно узнать ваше мнение – что сегодня для вас этот спектакль, созданный в то далекое время, но который жив по сей день?— сказал главный режиссер Театра кукол им. С.В. Образцова Борис Константинов.

21 ноября в 11 и 17 часов можно будет увидеть сказку «Али-Баба и сорок разбойников». Она рассчитана на детей от 6 лет. Эта сказка родилась там, где очень много солнца. На Востоке. Много лет она путешествует по миру, спрятавшись в хурджунах, висящих на спине ослика Бекира. Его хозяин, смиренный Музраб-Ага – кукольник, или, как говорят на Востоке, кугрчакбоз, рассказывает о добре и зле, о том, что разные люди живут на свете – плохие и хорошие. Но хороших – больше. Это камерный кукольный спектакль, в котором вместе с актерами играет большой обаятельный ослик с пушистыми ресницами. Пусть котел над огнем сделан из дерева, но любовь – настоящая, а свирепые разбойники знают толк в музыке! Продолжительность спектакля 55 минут без антракта.

22 ноября в 11 и 14 часов покажут спектакль в двух действиях по сказке Шарля Перро «Кот в сапогах» (6+). Черный кот наряжается в сапоги и отправляется на охоту! Только вместо мышей его интересует богатство и титул маркиза Карабаса. Мир прелестной французской сказки оживает в кукольном спектакле под веселую музыку известного композитора Юрия Милютина. Продолжительность спектакля 1 час 30 минут с антрактом.

КОНКРЕТНО

По словам руководителя программы Елены Булуковой, «Большие гастроли» знакомят россиян как со знаменитыми, так и малоизвестными постановками сотен ведущих и региональных театров. Сегодня это самый масштабный гастрольный проект России. В прошлом году в программе приняли участие 267 театров, было показано более 2 000 спектаклей. Проект традиционно охватывает все 85 регионов России, также в программе участвуют русскоязычные театры стран ближнего зарубежья.

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