Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 20 ноября: Во Владимирской области не планируют открывать дежурные группы в детских садах

. Фото: Мария ЛЕНЦ

Во Владимирской области 20 ноября лабораторно подтверждено 126 случаев заражения коронавирусной инфекцией (25 сл. в г. Владимире, 18 сл. в Гусь-Хрустальном, 14 сл. в Муромском, 8 сл. в Кольчугинском, 8 сл. в Суздальском, 8 сл. в Вязниковском, 7 сл. в Ковровском, 7 сл. в Юрьев-Польском, 6 сл. в Александровском, 6 сл. в Меленковском, 5 сл. в Петушинском, 4 сл. в Гороховецком, 4 сл. в Собинском, 2 сл. в Селивановском, 2 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Камешковском). Выздоровевших за сутки — 161 человек, умерших — три человека.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 11 925 случаев заболевания (2136 сл. в г. Владимире, 1692 сл. в Гусь-Хрустальном, 1380 сл. о. Муром, 982 сл. в Ковровском, 931 сл. в Петушинском, 885 сл. в Александровском, 592 сл. в Вязниковском, 509 сл. в Юрьев-Польском, 471 сл. в Собинском, 423 сл. в Кольчугинском, 331 сл. в Суздальском, 300 сл. в Меленковском, 284 сл. в Гороховецком, 268 сл. в Селивановском, 216 сл. в Камешковском, 208 сл. в Судогодском, 177 сл. в Киржачском, 140 сл. в г. Радужном).

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Несмотря на рост заболеваемости, департамент образования не считает нужным открывать в детских садах дежурные группы и полностью переводить школьников на дистанционное обучение.

На вчерашний день полностью закрытой на карантин оставалась лишь Сергеихинская школа Камешковского района. Частично на карантин по ОРВИ закрыто 12 школ: 4 - в Коврове, 2 - в Камешковском районе, 1 - в Кольчугинском районе, 2 - в Меленковском районе, 1 - в Собинском районе, 1 - в Судогодском районе и 1 - в Суздальском районе. Частично на карантине по коронавирусу закрыты 13 школ Владимирской области: 8 - в Муроме, 2 - в Александровском районе, 1 - в Кольчугиснком районе, 1 - в Меленковском районе и 1 - в Муромской районе.

В девяти школах сейчас каникулы. 5 школ во Владимире и 1 школа в Коврове находится на плановых каникулах, 2 школы в Ковровском районе и 1 школа в Вязниковском районе – на внеплановых каникулах.

На карантин по коронавирусу частично закрыты Владимирский медицинский колледж и Муромский промышленно-гуманитарный колледж. В смешанной форме обучаются студенты в 33 профессиональных образовательных организациях. И только два колледжа полностью перешли на дистанционное обучение.

Не может не волновать владимирцев и количество развернутых коек. На сегодняшний день их 1454. В ближайшее время развернут еще 95 коек в Камешковской районной больнице, также появится ковид-госпиталь в Радужном, сейчас там идут работы по подводке кислорода. Сейчас департамент здравоохранения волнуется о том, кто будет в нем работать. В регионе — острая нехватка медиков. Сейчас не хватает порядка 50 медсестер для работы на станции скорой помощи, в госпиталях, где лежат больные с коронавирусом, в Суздаль требуются фельдшеры.

Единственная хорошая новость, что с сегодняшнего дня в районные больницы поступят бесплатные лекарства, которые передадут пациентам с коронавирусом, находящимся на лечении дома. Их получат порядка 6,5 тысяч человек.