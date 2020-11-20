Во Владимирской области зовут на помощь медсестер и врачей, находящихся на самоизоляции

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Каждый владимирец, кто хотя бы раз вызывал скорую помощь в последние недели, знает, что ее можно не дождаться или дождаться только на следующий день. А все из-за того, что врачей катастрофически не хватает.

Много медсестер не бывает

Проблемы с кадрами в сфере медицины Владимирской области были всегда. Но сейчас из-за коронавируса стало хуже. Кто-то болеет, кто-то уволился, а кто-то ушел на самоизоляцию.

Закон позволяет формировать бригаду не из двух фельдшеров, а из фельдшера и медсестры. Поэтому департамент здравоохранения просит их о помощи.

- Кто хочет и имеет возможность взять дополнительные смены, устроиться по совместительству или перейти на постоянную работу на станцию скорой медицинской помощи, обращайтесь в кадровую службу или к нам в департамент. Мы рассмотрим все пожелания, - обратилась к медикам Елена Утемова, глава облздрава.

Самая сложная ситуация сложилась на владимирской станции скорой помощи — здесь не хватает 20 медсестер, в ковид-госпиталь, который откроют в Радужном, требуется 8-10 человек. Медики нужны в Петушинскую районную больницу, где развернут большой ковид-госпиталь, а в Суздальскую больницу ищут фельдшеров. Причем им обещают выплату 500 тысяч рублей по программе «Земский доктор».

- Кроме того, мы открываем в ОКБ отделение пульмонологии, куда будут переводиться больные с отрицательным тестом, но нуждающиеся из-за поражения легких в кислороде. В отделение требуется как минимум пять медсестер, а лучше десять, - сказала Елена Утемова.

Кроме того, помочь просят и врачей 60 лет, которые ушли на самоизоляцию. Они могут работать из дома в формате аудио- и телемедицины.

Из Вязников бегут врачи?

Что же до слухов о массовом увольнении врачей из Вязниковской больницы, то они не совсем обоснованы. Начиная с прошлого года, там недосчитались трех терапевтов, заведующего поликлиникой, ревматолога, гинеколога, двух кардиологов. Однако ушли они не разом, а в течение года. Сегодня в больнице не хватает 60 врачей и 70 человек среднего медицинского персонала.

На вакантные должности в этом году трудоустроились четыре доктора: реаниматолог, два терапевта и педиатр, в инфекционное отделение пришел врач-ординатор.

- Ситуация в Вязниковском районе по кадровому составу непростая, но подобная ситуация не является эксклюзивной – она есть и в других районах Владимирской области. Кадровая проблема есть везде. Даже если мы очень захотим, сиюминутно этих врачей мы нигде не найдем, - подчеркнула Елена Утемова.

Медикам, которые готовы работать в удаленных населенных пунктах, обещают неплохие подъемные из федерального бюджета. 50 врачей получат по одному миллиону рублей, 10 врачей — полтора миллиона.

Сейчас на работу устроились 32 доктора, еще трех ждут до конца ноября. И в облздраве боятся, что не смогут выполнить федеральный норматив из-за отсутствия желающих.

КСТАТИ

С 1 ноября 2020 года по постановлению правительства выплаты за работу с больными коронавирусом будут осуществляться через Фонд социального страхования. Они будут перечисляться на счет медицинских работников и водителей санитарного транспорта в зависимости от количества смен в контакте с ковид-пациентами.