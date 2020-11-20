Во владимирской мэрии появится управление, помогающее общаться с обществом

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В городской администрации решили поменять структуру. Кроме должности главы администрации, которую убрали раньше, упразднили и должность одного из замов, руководивших аппаратом. Как считают в мэрии, это позволит сэкономить бюджет областной столицы. Кроме того, решено повысить несколько отделов до управлений. Так управлениями станут отдел по охране окружающей среды и отдел транспорта и связи. Такое решение чиновники объясняют важностью задач и большим количеством вопросов, которыми занимаются эти отделы. С этого года экологи из администрации должны составлять и вести реестр контейнерных площадок города, с которыми работает регоператор, растет число жалоб на экологические проблемы от горожан, требуется отвечать за часть лесов и больше высаживать зелени… В отделе транспорта тоже прибавилось работы, ведь они выдают транспортные карты льготникам и разрешение на авиационные работы.

- Эти изменения помогут повысить авторитет сотрудников в управлении этой области и их эффективность работы, - отметил первый вице-мэр Владимир Гарев.

Новых сотрудников из-за смены статуса набирать не будут, расходы, как уверяют чиновники, тоже не вырастут. Также изменения коснутся и городского отдела ЗАГС – теперь он станет самостоятельным юридическим лицом. Для этого там добавят две должности: бухгалтера и замначальника отдела, которые будут заниматься кадровой и бухгалтерской работой. Средства на их зарплаты выделят из областного бюджета.

Но главное изменение – создание в мэрии нового управления по взаимодействию с институтами гражданского общества, которое будет общаться не только с партиями, общественным организациями и КТОСами, но и горожанами. Работать оно начнет с 1 февраля. Открывать для него новых вакансий тоже не будут, а сотрудников для него выделят из управления по экономической безопасности и борьбы с коррупцией. Как отметил Владимир Гарев, новое управление поможет сделать работу эффективнее не за счет раздувания штата, а за счет перераспределения сил, ведь мэрия старается работать под девизом «максимально эффективно и экономно» и сокращает число чиновников: раньше их было 900, а теперь – около 600. Депутаты уже одобрили изменения, а теперь его должны окончательно утвердить на ноябрьском заседании горсовета.