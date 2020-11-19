Директор владимирского облздрава: «Лучше испеките пироги и останьтесь дома!»

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Владимирская область каждый день ставит новые антирекорды по случаям заболевания Covid-19. Коэффициент распространения достиг единицы, а это значит, что новые ограничения не за горами.

- Однако мы надеемся, что все те меры, которые сейчас приняты в области, помогут не усугубить ситуацию. Главное, сейчас не допустить еще большей загрузки больниц и увеличения числа людей в тяжелом состоянии, - отметила Марина Колтунова, пресс-секретарь областного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве также подчеркнули, что именно от сознательности владимирцев зависит, состоятся ли новогодние мероприятия или нет.

Не хватает оборудования для тестирования

Во Владимирской области продолжают разворачивать дополнительные койки для больных коронавирусом. На сегодняшний день их 1454. В ближайшее время развернут еще 95 коек в Камешковской районной больнице, также появится ковид-госпиталь в Радужном, сейчас там идут работы по подводке кислорода.

- Но вы должны понимать, что разворачивая их, мы выводим специализированные койки, которые занимали 1228 пациентов, которые проходили лечения по другим направлениям. Поэтому я призываю вас остаться в выходные дома. Испеките пироги, пересмотрите фотографии, закажите продукты доставкой, используйте «пешие автобусы», то есть больше ходите пешком, чтобы уменьшить наполняемость транспорта, - попросила Елена Утемова, директор департамента здравоохранения.

Нагрузка на медиков продолжает расти с увеличением числа заболевших. Тесты до сих пор делают несколько недель, а должны — не больше 48 часов. На сегодняшний день в регионе проводится 196 исследований на 100 тысяч населения.

- Три лаборатории еще не получили оборудование. Поставку в две лаборатории обещают до конца следующей недели. В первой декаде декабря полностью оснастят еще одну. Кроме того, с понедельника выходит персонал городской больницы №6, которая уже получила оборудование. А значит мы можем рассчитывать на дополнительные 1000 исследований, - рассказала Елена Утемова.

Поликлиники будут работать по субботам

Департамент здравоохранения закупил лекарства для пациентов с коронавирусом, которые лечатся на дому. Их должно хватить до нового года. Однако возникли сложности с их доставкой из-за сбоев в системе МДЛП (мониторинг движения лекарственных препаратов).

- У нас есть на складе лекарства, есть разнарядка на их отпуск, сейчас они проходят эту систему. После этого лекарства будут развозить по больницам и выдавать их пациентам, - пояснила Елена Утемова. - В общей сложности необходимыми препаратами мы должны обеспечить 6490 человек.

Выдать бесплатно лекарства должны и пациентам с высокой температурой и характерными симптомами коронавируса, но еще не получившим положительный тест.

Кстати, владимирцы продолжают жаловаться на дефицит антибиотиков в аптеках. В облздраве об этой проблеме знают, но призывают горожан не скупать лекарства, потому что они не лечат коронавирус.

- На первом этапе заболевания антибиотики не нужны. Их назначают после проведения обследования, если подключилась бактериальная инфекция. Не нужно искусственно создавать ажиотаж вокруг этих лекарств, - подчеркнула директор департамента здравоохранения.

К слову, чтобы разграничить потоки больных и здоровых пациентов, пришедших за рецептом или справкой, принято решение об открытии поликлиник в субботу. Также там бесплатно будут выдавать маски тем, кто пришел без нее.