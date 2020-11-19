Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 19 ноября 2020: рекорд по выздоровевшим и сразу четверо умерших

. Фото: Мария ЛЕНЦ

11 дней в регионе не фиксировали новых случаев смерти от коронавируса, и вот сразу четверо умерших. Скорее всего, не все умерли за последний день. Просто к 19 ноября стал окончательно известна причина смертей в предыдущие дни.

Если же говорить о новых случаях заболевания Covid-19, то на 11 часов утра 19 ноября коронавирус был лабораторно подтвержден у 127 человек. При этом во Владимирской области установлен рекорд по числу выздоровевших за сутки — сразу 168 человек выписали и разрешили вернуться к нормальной жизни.

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Если же говорить об остальных новостях последних 24 часов, то тут главным событием стал перевод опорного университета Владимирской области на дистанционное обучение. С 18 ноября студенты будут учиться посредством Интернета, находясь дома. Обучение онлайн продлится минимум до 1 февраля следующего года. Перейти на дистанционный формат обучения рекомендовало Министерство образования РФ. Как сказал ректор университета Анзор Саралидзе, в ВлГУ постараются сделать все, чтобы «дистанционка» не повлияла на качество образования.

Ну, и ни один день сейчас не обходится без сообщений об увеличении коечного фонда. 18 ноября на базе Областного госпиталя для ветеранов войн в деревне Пенкино Камешковского района развернули 50 коек для долечивания пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Эти места предназначены для пациентов, которые уже прошли основной этап лечения в инфекционных госпиталях и ждут отрицательные результаты на коронавирус. Таким образом освободятся места для тех, кто нуждается в интенсивной терапии, сообщают в пресс-службе администрации области.

Сейчас в регионе функционируют 1454 ковидные койки, 250 из них свободны, что составляет 17 процентов коечного фонда. На этой неделе планируется дополнительно открыть 95 ковидных коек в Камешковской центральной районной больнице.