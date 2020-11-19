Владимирская резиденция Деда Мороза стала в три раза больше

Дед Мороз торжественно встречал гостей у своей резиденции Фото: Полина Немчинова

Во Владимире, несмотря на «коронавирусные» ограничения, готовятся к главному зимнему празднику и создают новогоднее настроение. 18 ноября в городском парке отметили День рождения Деда Мороза. Ежегодно резиденция размещалась на Соборной площади и Георгиевской, но теперь ее перенесли в Центральный парк.

Новую резиденцию торжественно октрыли 18 ноября Фото: Полина Немчинова

- На Соборной площади устанавливать ее по определенным причинам запретили, но благодаря этому хоромы у Дедушки Мороза стали больше в три раза, изящнее, - рассказывает Арсений Проторочин, заместитель директора Центрального парка по развитию. – Мы всеми силами готовились к этому, убранство резиденции сделано вручную сотрудниками. В каждой комнате можно сделать оригинальные фотографии. Камин изготовлен из папье-маше, трон расписан нашими художниками. Мы готовим гостям сюрприз, их ждет театрализованное представление.

Новую резиденцию торжественно октрыли 18 ноября Фото: Полина Немчинова

На празднике «Наш любимый Дед Мороз» гостей ждал концерт, мастер класс и посещение в удивительную резиденцию зимнего Дедушки. Новое арт-пространство будет работать круглый год, но резиденция деда Мороза там будет только с 19 ноября до 15 января. За это время ее сможет посетить каждый желающий, правда, бесплатные посещения были только во время праздника. В остальные дни придется платить. В зависимости от программы, которую выберет гость – простое посещение, экскурсия или экскурсия-квест, цена будет отличаться. Начальная стартует от 150 рублей. Максимум придется заплатить 250 рублей.

Камин для нового арт-пространства в парке изготовили из папье-маше Фото: Полина Немчинова

Работать арт-пространство будет и после новогодних праздников. Потом в «Мастерской сказок» по очереди откроются разные сказочные пространства – болото Водяного, горница Василисы, где будут проходить мастер-классы, царство Кощея и комната Домового.

- Мы хотим сделать круглогодичное арт-пространство, где можно будет воспитывать детей в русском духе, русских традициях – на сказках, на фольклоре, где в пяти комнатах будут проходить различные экскурсии и квесты, - объясняет Арсений Проторочин.

Пока из пяти комнат задействованы три комнаты, остальные планируют отремонтировать на деньги областного гранта, которые парк выиграл в рамках театрализованной экскурсионной программы.