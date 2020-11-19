Крупный туроператор не хочет возвращать владимирцу деньги за несостоявшуюся поездку в Испанию

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В Роспотребнадзор по Владимирской области с начала этого года обратились 48 жителей, у которых из-за коронавируса отменились поездки за границу. Из них шестеро пошли в суд, чтобы им вернули деньги за путевки. Двое туристов выиграли иски, трое заключили мировые соглашения и дело одного человека находится на рассмотрении.

Но не все туроператоры соглашаются с решениями суда. Тому пример — одна из международных компаний, в филиал которой в феврале обратился житель Владимира. Мужчина заключил договор с ее представителями и турагентом на поездку в Испанию. Он выбрал дату — с 1 по 12 июля — и внес предоплату — 65 тысяч рублей. Но в конце марта, когда страны начали закрывать границы из-за распространения коронавируса, владимирец направил заявление о расторжении договора и возврате средств. В качестве оснований, помимо приостановления авиасообщений, владимирец указал повышение курса валюты и истечение срока существующей визы. Общение с туроператором велось по электронной почте.

Но деньги вернуть туристу не удалось до сих пор. Мужчина обратился во Фрунзенский районный суд. В ходе разбирательства выяснилось, что владимирцу турагент вернул агентское вознаграждение за продажу путевки — 4 тысячи рублей. Осталось дождаться 61 тысячи от самого туроператора. К этой сумме, на которую владимирец по-прежнему надеется, он добавил компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, неустойку за просрочку возврата денег - 677 рублей - и штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя - 40 тысяч 833 рублей.

Представители туроператора не явились в суд, они направили письма, в которых указали, что не получали заявки на бронирование турпродукта и что деньги в качестве предоплаты не переводились. Также было указано, что договорные отношения с турагентством у оператора отсутствуют. По данным Фрунзенского суда, туроператор просил принять во внимание введенные Правительством нормы, по которым сроки возврата денег покупателям еще не наступили.

- В ходе рассмотрения дела, суд пришел к выводу, что ответственность за исполнение обязательств по договору несет туроператор. Суд отклонил довод о неполучении денежных средств как основание для отказа в иске, поскольку в личном кабинете турагента в досудебной переписке туроператор подтверждал принятие заявки на турпродукт и его бронирование, - отмечает пресс-служба суда.

Судья потребовал взыскать с туроператора предоплату за поездку в Испанию — 61 тысячу рублей и проценты за пользование деньгами клиента — 533 рубля. Перевести деньги жителю Владимира должны до конца этого года. Остальные компенсации, включая моральный ущерб, суд не признал.

Туроператор не согласился с решением возвращать деньги и подал апелляционную жалобу. Пока она оставлена без движения из-за неправильного оформления. После устранения недостатков дело будет направлено во Владимирский областной суд.