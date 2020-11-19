Во Владимире неизвестные ходят по квартирам и предлагают прочистить вентиляцию за 5 тысяч рублей

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В редакцию «Комсомолки» обратились наши читатели, которые рассказали о новом случае «мошенничества». По их словам, к ним в один из домов на улице Юбилейной во Владимире заходили представители неизвестной организации, которые «проверяли» вентиляционные каналы. Сотрудники показывали удостоверения и просили их впустить в квартиру для проверки.

Так их впустила 56-летняя женщина, которая находилась дома одна. Она поверила специалистам и провела на кухню. Осмотрев вентиляцию, мужчины сделали вывод, что она засорена, и предложили подписать договор об оплате. По словам дочери пострадавшей, которая была в этот момент на работе, мать все подписала и отдала за прочистку 5 тысяч рублей.

- Мама сказала, что поверила корочкам, которые ей показали. В договоре стоит исполнитель заказа — индивидуальный предприниматель - и адрес организации — Владимир, улица Большая Московская, 80, - рассказала дочь Екатерина.

По этому адресу находятся два магазина: цветов и антиквариата, а также салон красоты. По данным службы «Яндекс.Карты», никакой компании, предоставляющей услуги по ремонту и прочистке вентиляций или другой подобной, на Большой Московской не числится.

Руководитель региональной общественной организации «ЖКХ-Контроль» Альберт Русанен объяснил, что прочистка вентиляции — бесплатная услуга, и оказывать ее должна управляющая компания за тариф, который выставляется жителям.

- Прочистка входит в перечень работ по содержанию и текущему ремонту. Никакой дополнительной оплаты управляющая организация брать не может. Соответственно, люди, которые приходят и говорят, что будут чистить вентиляционные каналы за деньги, являются мошенниками. Работы другими, возможно, частными компаниями проводятся только по решению общего собрания собственников квартир. Но зачем это нужно жителям, когда прочистка уже входит в стоимость тарифа, - сказал Альберт Русанен.

Пострадавшие мать и дочь хотят написать заявление в полицию. В пресс-службе УМВД по Владимирской области отметили, что звонков по поводу этой ситуации не было. Но все же оперативники проверят данные и будут ждать заявления от потерпевших — чем раньше оно будет написано, тем больше вероятность установить подозреваемых.

- В каждом случае нужно разбираться. Говорить в утвердительной форме, что это было мошенничество, не разобравшись в ситуации, нельзя. После написанного заявления сотрудники все выяснят и, исходя из того, что будет известно в рамках проверки, вынесут процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

В полиции дали несколько рекомендаций, как вычислить мошенника, который хочет навязать свои услуги. Если социальные работники, контролеры службы газа, слесари и электрики пришли к вам без вызова, это повод насторожиться. Униформа и инструменты ни о чем говорят. Посмотрите его документы или спросите, в какой организации он работает. Позвоните в названную организацию и уточните, направляли ли оттуда к вам специалиста. Проверьте номер телефона, который вам называет сотрудник. Не звоните с его мобильного, набирайте номер со своего. Все телефоны социальных служб можно узнать по единому бесплатному номеру 09.