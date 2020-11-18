Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 18 ноября 2020: в регионе с июля заготовлено почти 67 литров ковидной плазмы

. Фото: Иван МАКЕЕВ

У нас снова рекорд по заболевшим! На 11 часов 18 ноября 2020 года лабораторно подтверждено 129 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Вот как распределились случаи по районам:

- 20 сл. в г. Владимире,

- 17 сл. в Муромском,

- 16 сл. в Гусь-Хрустальном,

- по 9 сл. в Ковровском и Вязниковском районах,

- по 8 сл. в Александровском и Суздальском районах,

- 7 сл. в Петушинском,

- по 6 сл. в Кольчугинском и Меленковском районах,

- по 5 сл. в Гороховецком и Юрьев-Польском районах,

- 4 сл. в Селивановском,

- по 3 сл. в Камешковском районе и в г. Радужный,

- 2 сл. в Собинском,

- 1 сл. в Судогодском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 11 672 случая заболевания (2092 сл. в г. Владимире, 1657 сл. в Гусь-Хрустальном, 1351 сл. о. Муром, 965 сл. в Ковровском, 921 сл. в Петушинском, 870 сл. в Александровском, 577 сл. в Вязниковском, 496 сл. в Юрьев-Польском, 465 сл. в Собинском, 406 сл. в Кольчугинском, 316 сл. в Суздальском, 289 сл. в Меленковском, 274 сл. в Гороховецком, 263 сл. в Селивановском, 211 сл. в Камешковском, 204 сл. в Судогодском, 177 сл. в Киржачском, 138 сл. в г. Радужном).

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При этом выздоровели в регионе 162 человека. Больше было только 12 июня, когда из госпиталей выписались 164 жителя региона. И опять ни одно умершего. Мы держимся уже 11 дней — чем не повод для оптимизма?

Конечно, главной новостью последних дней стал коронавирус у губернатора Владимира Сипягина. Поздно вечером 17 ноября он сообщил, что он лечится в частной клинике в Москве за свой счет, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях.

«Свободных мест в них немного, а есть пациенты в гораздо более тяжелом состоянии, чем я. Кому-то из наших земляков, страдающих COVID-19, госпитализация не просто сохранит здоровье, а спасет жизнь», - написал Владимир Сипягин в ВК и Инстаграме.

А тем временем, департамент здравоохранения Владимирской области опубликовал объявление о срочном наборе медицинских сестер в бригады скорой помощи. Условия: полная занятость или совместительство, возможна работа без сертификата. Также обещают высокий уровень выплат за работу с больными коронавирусом. Выплаты будут определяться индивидуально. Во Владимирской области и до пандемии была острая нехватка врачей и медсестер. А сейчас нагрузка на медиков выросла в несколько раз. На прошлой неделе директор облздрава Елена Утемова говорила о том, что в больнице №6 заболели сразу несколько лаборантов. Кроме того, много заболевших врачей. В регионе от ковида умерло как минимум 18 врачей.

Не хватает не только врачей, но и коек. Чтобы решить последнюю проблему, 17 ноября на базе Областной психиатрической больницы №2 в поселке Содышка Суздальского района открыто 100 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В итоге коечный фонд теперь составляет 1404 специализированные койки. Напомним, на этой неделе планируется дополнительно развернуть 130 ковидных коек – в Областном госпитале для ветеранов войн (там будут койки долечивания для тех пациентов, которые не могут долечиваться дома в силу разных обстоятельств) и Камешковской центральной районной больнице.

Зато вроде как в регионе нет проблем с ковидной плазмой. Владимирская областная станция переливания с июля заготовила 66,9 литра этого компонента крови. Почти 26 литров уже направлено в инфекционные госпитали Владимира, Гусь-Хрустального, Собинки и Юрьева-Польского.

Как сообщил главный врач Владимирской областной станции переливания крови Дмитрий Находкин, один донор может предоставить плазму для 1-3 пациентов. Подобный метод иммунизации помогает спасать жизни десяткам пациентов.

Потенциальными донорами иммунной плазмы могут стать те, кто переболел Covid-19 в средней или среднетяжелой формах и имеет два отрицательных анализа ПЦР на коронавирус. С момента выздоровления должно пройти не менее 14 дней.

Забор иммунной плазмы осуществляется по вторникам и четвергам. Справки по тел. (4922) 53-71-00 (с 13:00 до 15:00) или по электронной почте: oblstkrov@clients.vinfo.ru.

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции Владимирская областная станция переливания крови особенно нуждается в донорах. С потребностью в группах крови можно ознакомиться на сайте учреждения yadonor33.vld.medobl.ru.