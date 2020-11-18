Во Владимире ищут технику для вывоза снега и покупают противогололедную смесь

. Фото: Виктория СУХОВА

Хотя зима всегда приходит неожиданно, в этом году в МКУ «Центр управления городскими дорогами» хотят ее встретить во всеоружии. Сейчас в областной столице проводят сразу несколько конкурсов, цель которых — достойно пережить снегопады и гололеды.

11 с половиной миллионов рублей выделено на аренду самосвалов, которые будут вывозить снег из города, и бульдозера, который будет работать на снежной свалке. За эти деньги планируется арендовать до 25 машин: от одного до десяти самосвалов с грузоподъемностью до 15 тонн, от одного до 25 самосвалов грузоподъемностью до 25 тонн, а также один или два бульдозера. Итоги конкурса подведут 16 декабря, а арендовать машины должны с 1 января. Контракт планируют заключить до 31 декабря 2021 года. До нового года власти будут обходиться старым автопарком.

Еще одна важная закупка в ожидании зимы – покупка противогололедной смеси, на которую планируют выделить более семисот тысяч рублей. На эти деньги планируется приобрести 32 тонны реагента, который поможет владимирцам не скользить на льду и спокойно добираться до магазина или работы. Традиционно ее планируют использовать на основных магистралях, тротуарах и остановках. Этого количества смеси может хватить на всю зиму: как ранее отмечали сотрудники «ЦУГД», на один сезон городу нужно не более 30 тысяч тонн. Поставить ее должны максимум через двадцать дней после заключения контракта, а его заключат минимум через десять дней после подведения итогов конкурса, которые состоятся 23 ноября.

Еще один конкурс направлен на то, чтобы запастись дизельным зимним топливом. На него из бюджета выделяют 2 миллиона 26 тысяч 800 рублей – за эти деньги должны поставить 40 тысяч литров топлива, которые должны поставить с 26 декабря по 31 марта.

Впрочем, не исключено, что если зима будет особенно долгой и снежной, потребуются дополнительные средства, тем более, что в последние годы расходы на подготовку города к зиме росли. Их увеличение чиновники объясняли просто – Владимир растет и расширяется, появляются новые дороги, а убирать город требуют все чаще и чище. Впрочем, если зима окажется теплой и малоснежной сэкономленные деньги вернутся в бюджет и могут быть направлены на другие цели.