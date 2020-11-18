Коронавирус не помешает отпраздновать день рождения Деда Мороза во Владимире

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый год 18 ноября главный зимний волшебник отмечает свой день рождения. Дату выбрали неслучайно. По наблюдениям синоптиков, в этот день на «родине» Деда Мороза в Вологодской области начинается настоящая морозная зима.

Много лет площадкой праздника в областном центре была улица Георгиевская, но начиная с прошлого года, ее переместили в Центральный парк. В этом году будет еще и вторая площадка — в парке «Дружба».

К слову, праздник оказался на волоске из-за новых коронавирусных ограничений, которые запрещают проводить массовые мероприятия. Но все-таки он состоится.

Выставка поздравлений и дискотека

В парке «Дружба» в 11.30 юных владимирцев ждет яркое театральное представление с ростовыми куклами, фотозона, катание на лошадях, аттракционы, угощения и конкурсы.

Кроме того в парке устроят выставку поздравлений «Наш любимый Дед Мороз». В течение двух недель владимирцы писали поздравления, рисовали картины и создавали поделки для волшебника, после чего опускали их в новогодний ящик. Увидеть, что получилось, можно уже сегодня.

Завершится программа игровой дискотекой «Танцуй и веселись».

Мастерская сказок открывает двери

С 12.00 до 14.30 в Центральном парке культуры и отдыха площадь перед колесом обозрения превратится в самый настоящий мир сказки и волшебства! Каждый желающий сможет поздравить Дедушку Мороза, написав ему письмо или смастерить подарок (обязательно указать контактные данные, чтобы можно было с вами связаться). Авторы самых лучших и интересных поздравлений будут награждены подарками на одном из городских мероприятий.

В течение дня гостей будут радовать и вовлекать в интерактивные игры и конкурсы сказочные персонажи, даря возможность каждому выиграть бесплатные билеты на представления, разнообразные аттракционы, колесо обозрения, батуты и в «Мастерскую сказок». А все, кто родился 18 ноября, получат возможность прокатиться в этот день на аттракционах совершенно бесплатно (не забудьте свидетельство о рождении). Для владимирцев будут работать городские творческие коллективы и солисты.

В 14.30 состоится открытие творческого арт-пространства для детей и взрослых «Мастерская сказок»! Это место, где в гости вас ждут добрые герои сказок. Попав в «Мастерскую сказок», каждый сможет узнать, где живет Домовой, услышать сказочные истории в светлице Василисы Премудрой,

принять участие в квесте с играми, конкурсами и горой леденцов, сделать своими руками сказочный сувенир в творческой мастерской и памятное фото в волшебной фотозоне. И самое главное - встретиться с главным волшебником Дедом Морозом!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Во Владимире пройдет фестиваль «Зимний город 33»

Центральный парк культуры и отдыха объявил о проведении фестиваля тематических фотозон и арт-объектов «ЗимнийГород33»! Фестиваль должен создать праздничное настроение с помощью необычных творческих инсталляций. Поучаствовать могут учреждения, предприятия, индивидуальные предприниматели.

Масштаб арт-объектов не имеет ограничений! Все, что возможно воплотить в жизнь – приветствуется! Эффектная фотозона, праздничная елка или светящиеся фигуры? Главное сделать это с фантазией, неповторимо и ярко.

Фотозоны и арт-объекты будут созданы силами участников фестиваля и размещены на территории Центрального парка культуры и отдыха до середины декабря.

Основные номинации фестиваля: «Зимняя сказка», «Сказочный парк», «Елка мечты». Одно из условий участия – интерактивность фотозон и арт-объектов, их доступность для посетителей парка и возможность ярких фото на их фоне.

В новогодние праздники пройдет зрительское онлайн-голосование в официальной группе парка ВКонтакте (https://vk.com/centrpark33) под хештегом #ЗимнийГород33. Участники, набравшие большее количество голосов, будут награждены памятными подарками от организаторов и партнеров фестиваля.

Фестиваль проводится с 7 декабря по 31 января.