Пассажиры пострадавших из-за ЧП с поездом рейсов: "Нас накормили в качестве компенсации за неудобства"

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После того, как 16 ноября под Ковровом недалеко от станции «Новки-1» сошел с рельсов товарный состав с мазутом, сразу же нарушилось железнодорожное сообщение. Многие рейсы между Москвой и Нижним Новгородом отменили. Другие пустили в объезд. Но как нам рассказали в эфире радио «Комсомольская правда-Владимир» (104,3 FM) наши слушатели, к представителям железнодорожного транспорта у большинства претензий нет.

- Слушайте, к «РЖД» у меня претензий нет вообще, они сработали практически идеально, учитывая ситуацию, - рассказал наш слушатель Андрей. - Я ехал на «Ласточке» из Нижнего Новгорода во Владимир. И в итоге путь у нас занял 16 с лишним часов. Мы уже доехали до Коврова, когда все случилось. Поезд остановился на стоянке и не двигался полчаса. Потом мы поехали назад, приехали опять в Нижний, где к нам прицепили еще три вагона и отправили по муромскому направлению. Ночью мы приехали в Москву. Там нас накормили, напоили. И сегодня утром (17 ноября) довезли до Владимира на другой «Ласточке».

Впрочем, совсем без накладок не обходилось. Еще одна наша слушательница Ксения рассказала, что она отдыхала в Нижнем с маленькой дочерью. И из-за схода товарняка им пришлось заночевать в другом городе, так как слишком долгую дорогу ребенок бы вряд ли нормально выдержал.

- Мы обменяли билеты и остались ночевать в Нижнем Новгороде, - рассказала она. - Вернулись только на следующий день.