Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 17 ноября 2020: колледжи перевели на дистанционку, ВлГУ — нет

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Роспотребнадзор по Владимирской области обновил данные по коронавирусу. И на 10 часов утра 17 ноября лабораторно подтверждено 125 новых случаев (18 сл. в Гусь-Хрустальном, 16 сл. в г. Владимире, 15 сл. в Муромском, 10 сл. в Вязниковском, 10 сл. в Александровском, 8 сл. в Ковровском, 7 сл. в Суздальском, 6 сл. в Петушинском, 6 сл. в Юрьев-Польском, 5 сл. в Собинском, 5 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Камешковском, 5 сл. в Меленковском 4 сл. в Гороховецком, 3 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Селивановском).

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 11 543 случая заболевания (2072 сл. в г. Владимире, 1641 сл. в Гусь-Хрустальном, 1334 сл. о. Муром, 956 сл. в Ковровском, 862 сл. в Александровском, 568 сл. в Вязниковском, 463 сл. в Собинском, 491 сл. в Юрьев-Польском, 914 сл. в Петушинском, 400 сл. в Кольчугинском, 308 сл. в Суздальском, 283 сл. в Меленковском, 269 сл. в Гороховецком, 259 сл. в Селивановском, 208 сл. в Камешковском, 203 сл. в Судогодском, 177 сл. в Киржачском, 135 сл. в г. Радужном).

При этом число выздоровевших сильно скакнуло и после 117 вылечившихся 16 ноября мы сегодня имеем 157 выписанных владимирцев. Умерших нет уже 10 дней. Больше было только в апреле-мае этого года, потом дольше двух-трех дней эта статистика не держалась.

Тем временем власти региона продолжают увеличивать коечный фонд. Так, на базе структурного подразделения Александровской районной больницы в городе Струнино развернуто 40 коек, десять из которых – с кислородом. Сейчас в области функционирует 1304 коек для пациентов с коронавирусом. Также на этой неделе планируется дополнительно развернуть еще 130 ковидных коек – в областном госпитале для ветеранов войн и Камешковской центральной районной больнице.

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Но не это главная новость последних суток. Ясно, что гораздо важнее, что в регионе продолжают увеличивать число ограничений. В указ «О введении режима повышенной готовности» вновь внесли изменения. Теперь запрещены досуговые, спортивные, физкультурные, выставочные и рекламные мероприятия в торговых центрах, парках и других местах, куда приходит множество людей. В музеях и галереях запретили проводить выставки и мероприятия, если собирается более десяти человек, в детских школах искусств приостановили групповые занятия, а кружки и секции должны работать в онлайн-режиме. Наконец, на «дистанционку» отправили все колледжи региона.

А вот ВлГУ все-таки не будут переходить на дистанционный формат обучения, несмотря на пожелания части студентов и преподавателей обучаться и обучать из дома. При этом в ВУЗе ссылаются на ответ от Роспотребнадзора. В региональном ведомстве ответили на запрос университета и заявили о том, чтоВлГУ имеет возможность дальнейшего проведения университетом образовательного процесса в смешанном формате с учетом соблюдения всех необходимых мер профилактики новой коронавирусной инфекции. Это означает, что пока весь образовательный процесс сохранится в прежнем формате.

Напомним, что еще на прошлой неделе в пресс-службе вуза нам сообщили, что ряд групп занимается дистанционно с начала учебного года. Например, заочники, ряд направлений магистратуры, а также группы, в которых выявлены заболевшие или контактные. На 15 ноября 850 студентов перешли на "дистанционку".

Что касается других сфер нашей жизни, то там тоже действуют ограничения, но не такие строгие. В театрах, кинотеатрах и концертных залах культурные мероприятия проходить могут, но заполнены залы должны быть максимум на 50%. Любые конкурсы, в том числе с участием детей, если там собирается более пятидесяти человек, проводить можно только по согласованию с департаментом культуры. А компаниям, которые оказывают юридические и бухгалтерские услуги, рекомендовали принимать владимирцев только по предварительной записи.