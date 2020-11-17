Мышей по осени считают: благодаря дождям во Владимирской области стало меньше грызунов

. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Каждый год весной и осенью специалисты «Россельхозцентра» выходят в поля, чтобы посчитать колонии и норы грызунов. Ведь мышки, несмотря на свой небольшой рост, приносят большой ущерб сельскому хозяйству. Больше всего урожаю вредят полевки, хомяки, домовые и полевые мыши.

- Потери урожая напрямую зависят от численности популяции вредителя и могут составлять до 70 процентов, – рассказывает Анна Санина, главный агрохимик владимирского филиала Россельхозцентра.

Мышиная нора. Фото Владимирского филиала Россельхозцентра

Подсчет ведется вручную. Специалисты прокладывают п-образный или диагональный маршрут длиной в тысячу метров и шириной в пять метров, 714 шагов. Специалист идет посередине полосы, учитывая колонии справа и слева, входящие в полосу, а за ее пределами — только справа.

В этом году на помощь специалистам пришел дождь. Из-за обильных осадков летом почва оказалась переувлажненной, что вызвало небольшое снижение численности грызунов осенью. Максимальная численность вредителей пришлась на Гороховецкий район: 102 жилых норы на гектар (площадь поля 30 гектаров). И это в 2,8 раза ниже уровня прошлого года и в 3,7 раза ниже весеннего уровня.

Озимые зерновые, посеянные под урожай 2021 года, тоже обследовали. В них заселено 0,88 тысячи гектаров, что составило 11,2 процента от общей площади полей. Тут максимальная численность грызунов выявлена в Александровском районе: 24 жилые норы на гектар (площадь поля 55 гектаров). Это в 2,3 раза ниже уровня прошлого года и в 13 раз ниже весеннего уровня.

- Это явление, скорее, временное, – считает Анна Санина. – Владимирская область занимает одно из первых мест по численности грызунов в нечерноземной зоне. Большая территория необрабатываемой земли служит для мышей территорией естественного размножения. Так что при благоприятных погодных условиях зимы-весны в 2021 году снова возможен подъем численности грызунов.