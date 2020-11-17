Владимирские студенты предпочитают экономику и гуманитарные науки

. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сколько же владимирских студентов смогут отметить свой праздник в этом году? И чем они живут? Посмотрим на данные, которые нам любезно предоставил Владимирстат.

Учащихся все меньше

В прошлом учебном году в государственных ВУЗах обучались 26 тысяч студентов. Хотя три года назад цифра была больше — 27,3 тысяч человек. Частным университетам владимирцы, кстати, доверяют и того меньше. В прошлом году там «грызли гранит» всего 400 студентов. При этом три года назад частные ВУЗы охватывали аудитория в 3,5 тысячи человек. Такое значительное сокращение численности учащихся можно объяснить тем, что вместо пяти учреждений сегодня осталось только два.

Если брать первые и последние курсы ВУЗов, то в 2019 году ВУЗы приняли 8 тысяч человек, из них в государственные – 7,9 тысяч, в негосударственные – сто человек. При этом высшие учебные заведения региона в прошлом году выпустили 6,5 тысяч дипломированных специалистов (6,4 тысяч – государственные ВУЗы и те же сто – негосударственные).

Молодежь хочет считать и управлять

Статистика показывает: наиболее популярной, а стало быть массовой остается группа специальностей «экономика и управление». Ее доля в общем выпуске прошлого года составляла 29,1 процента (в 2016 году – 33,3 процента).

На втором месте рейтинга популярности идет группа специальностей «гуманитарные науки». Три года назад она составляла 21,3 процента, в 2019 году – 21,2 процента.

Несколько увеличилось число выпускников по группе специальностей «образование и педагогика». Их доля в общем выпуске 2019 года составила 13,3 процента (в 2016 году – 8,4 процента).

Учиться по направлению «архитектура и строительство» пожелало почти 5,8 процента студентов (2016 год – 6,9 процента).

Учат кандидаты и доктора наук

Преподают в ВУЗах региона 1188 человек. Среди них лишь

159 человек имели ученую степень доктора наук, 723 человека – ученую степень кандидата наук, а ученые звания профессора и доцента имели 110 и 513 преподавателей соответственно.

К слову три года назад было не только больше учащихся, но и преподавателей. В 2016-2017 годах в штате состояло 1423 человека (197 докторов наук, 841 кандидатов наук, 158 профессоров и доцентов, 561 преподаватель).

А В ЭТО ВРЕМЯ

В колледжи идут охотнее

При этом в колледжах, техникумах и лицеях студентов стало больше. В 2019-2020 годах там обучалось 21,6 тысячи студентов. Это на 2,3 тысячи человек больше, чем три года назад. В прошлом году было принято 6,7 тысяч студентов, выпущено 4,5 тысячи специалистов.