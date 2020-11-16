Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 16 ноября 2020: власти региона открыли еще 40 коек

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Три последних дня Владимирская область била антирекорды по заболеваемости Covid-19. И вот, наконец, нового пика нет. На 10 часов утра 16 ноября 2020 года лабораторно подтверждено 124 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией — на три меньше, чем в воскресенье. Выздоровевших за сутки — 117 человек. Опять же в официальной статистике с седьмого ноября нет ни одного умершего от коронавируса. Но мы к этому еще вернемся, а пока вот как распределились случаи по районам:

- 18 сл. в г. Владимире,

- 17 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 16 сл. в Муромском,

- 11 сл. в Ковровском,

- по 9 сл. в Александровском и Вязниковском районах,

- 8 сл. в Петушинском,

- 7 сл. в Кольчугинском,

- по 6 сл. в Юрьев-Польском и Суздальском районах,

- по 4 сл. в Собинском и Меленковском районах,

- по 3 сл. в Киржачском, Гороховецком и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 11 418 случаев заболевания (2056 сл. в г. Владимире, 1623 сл. в Гусь-Хрустальном, 1319 сл. о. Муром, 948 сл. в Ковровском, 908 сл. в Петушинском, 852 сл. в Александровском, 558 сл. в Вязниковском, 485 сл. в Юрьев-Польском, 458 сл. в Собинском, 395 сл. в Кольчугинском, 301 сл. в Суздальском, 278 сл. в Меленковском, 265 сл. в Гороховецком, 257 сл. в Селивановском, 203 сл. в Судогодском, 203 сл. в Камешковском, 177 сл. в Киржачском, 132 сл. в г. Радужном).

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Тем временем, стало известно, что областные власти открыли еще 40 новых коек. В новом бюллетене появилась информация о том, сколько мест сейчас находится в инфекционных госпиталях региона. И всего сейчас в области развернуто 1264 койки для больных коронавирусом, еще 14-го числа их было на 40 меньше. Из общего числа свободны только 115 мест - это составляет 9% коечного фонда.

А теперь возвращаемся к теме смертности от коронавируса. Официально, у нас уже девять дней не было летальных случаев от Covid-19. Однако не официально от коронавируса умер 14 ноября Владимир Николаевич Гужев, участковый врач-педиатр детской городской поликлиники №1 города Владимира. Об этом нам рассказали знакомые Владимира Николаевича. Гужев более 30 лет проработал в детской городской поликлинике №1. Он обслуживал педиатрический участок микрорайонов Коммунар, Заклязьменский, Лунево и других населенных пунктов. За многолетний добросовестный труд награжден благодарностью Председателя Совета Федерации РФ, почетными грамотами администрации Владимирской области, Департамента здравоохранения Владимирской области. 20 ноября ему должно было исполниться 57 лет. Выражаем соболезнования родным и близким.