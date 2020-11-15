Коронавирус во Владимирской области на 15 ноября 2020: ВлГУ пока не переходит на дистанционный формат обучения

Фото предоставлено ВлГУ.

Обновленная статистика по числу заболевших коронавирусом за сутки в 33 регионе вызывает противоречивые чувства. С одной стороны у нас вновь рекорд по числу заболевших — 127 человек получили положительные результаты тестов на Covid-19. С другой стороны, уже восемь дней во Владимирской области не регистрируется смертельные случаи от опасной инфекции.

Кстати, выздоровело за последний день почти столько же человек, сколько и заболело — 123 жителя 33 региона выписаны из больниц.

А вот как распределись новые случаи заболевания по районам:

- по 18 сл. в Муромском и Гусь-Хрустальном районах,

- 17 сл. в г. Владимире,

- 10 сл. в Ковровском,

- 9 сл. в Суздальском,

- 8 сл. в Кольчугинском,

- по 7 сл. в Вязниковском и Александровском районах,

- 6 сл. в Камешковском,

- по 5 сл. в Петушинском и Гороховецком районах,

- 4 сл. в Селивановском,

- по 3 сл. в Киржачском, Судогодском и Меленковском районах,

- по 2 сл. в Юрьев-Польском и Собинском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 11 294 случая заболевания (2038 сл. в г. Владимире, 1606 сл. в Гусь-Хрустальном, 1303 сл. о. Муром, 900 сл. в Петушинском, 937 сл. в Ковровском, 843 сл. в Александровском, 549 сл. в Вязниковском, 454 сл. в Собинском, 479 сл. в Юрьев-Польском, 388 сл. в Кольчугинском, 295 сл. в Суздальском, 274 сл. в Меленковском, 262 сл. в Гороховецком, 254 сл. в Селивановском, 203 сл. в Судогодском, 203 сл. в Камешковском, 174 сл. в Киржачском, 132 сл. в г. Радужном.

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Что касается остальных новостей, связанных с коронавирусом, то их не очень много. Так, состоялось заседание координационного совета Владимирского Государственного университета, на котором должны были принять решение по дистанционному обучению. В итоге, стало известно, что 16 ноября ВлГУ продолжит учиться и работать в обычном режиме. Об этом сообщили на официальной страничке университета в социальной сети ВКонтакте. После чего добавили, что перевод на дистанционку все-таки возможен, о нем сообщат заблаговременно.

В ВлГУ уже отправили в Роспотребнадзор письмо, в котором уточняют надо ли им переходить на дистанционный формат обучения, но ответа пока не было.

Тем временем, пост от университеа вызвал неоднозначную реакцию среди студентов. Так, например, сообщение с хештэгом закройтевлгу собрал уже почти полтысячи лайков (пишут, что еще ни один пост не собирал столько). Однако в комментариях многие студенты говорят, что переходить на учебу из дома они не хотят, потому что получить знания в таком формате невозможно.