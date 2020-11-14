Коронавирус во Владимирской области на 14 ноября 2020: у губернатора Covid-19, пенсионерам продлили режим самоизоляции

. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус во Владимирской области и не думает тормозить. Роспотребнадзор опубликовал новые данные по заболеваемости за сутки, и в регионе на 10 часов утра 14 ноября лабораторно подтверждено 126 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Вот как распределились новые случаи по районам:

- 20 сл. в г. Владимире,

- 17 сл. в Муромском,

- 16 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 10 сл. в Александровском,

- 9 сл. в Ковровском,

- по 7 сл. в Гороховецком и Камешковском районах,

- по 6 сл. в Суздальском и Вязниковском районах,

- по 5 сл. в Петушинском, Кольчугинском и Киржачском районах,

- по 3 сл. в Юрьев-Польском, Селивановском и Судогодском районах,

- по 2 сл. в Собинском и Меленковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 11 167 случаев заболевания (2021 сл. в г. Владимире, 1588 сл. в Гусь-Хрустальном, 1285 сл. о. Муром, 895 сл. в Петушинском, 927 сл. в Ковровском, 836 сл. в Александровском, 542 сл. в Вязниковском, 452 сл. в Собинском, 477 сл. в Юрьев-Польском, 380 сл. в Кольчугинском, 286 сл. в Суздальском, 271 сл. в Меленковском, 250 сл. в Селивановском, 257 сл. в Гороховецком, 200 сл. в Судогодском, 197 сл. в Камешковском, 171 сл. в Киржачском, 132 сл. в г. Радужном).

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Понятное дело, что главной новостью последних суток стало известие о том, что у губернатора Владимира Сипягина подтвердился коронавирус. Напомним, 12 ноября у главы региона поднялась температура, поэтому он остался дома. Владимир Сипягин пройдет курс лечения амбулаторно, продолжая при этом работать удаленно. До этого коронавиурс подтвердился у его заместителя Сергея Шевченко, который также лечится дома, продолжая работать и подписывать документы электронной подписью. Выполнять обязанности главы региона пока будет Александр Ремига, первый заместитель губернатора.

Тем временем представители администрации области провели рейд по заведениям общепита, в которых начали работать QR-коды. Директор департамента цифрового развития Сергей Орлов отметил, что на сегодняшний день к системе регистрации клиентов подключились уже 450 заведений. Предприниматели говорят, что посетители спокойно отнеслись к нововведению. Тех, кто приходят с кнопочными телефонами, регистрируют бармены. Номера сохраняются в базе, и если потом выясняется, что у человека, который посещал заведение, положительный анализ на коронавирус, всем остальным присутствующим в этот день высылается сообщение, что они могли контактировать с заболевшим. Напомним, что до 1 декабря в заведениях общественного питания региона запрещено проводить банкеты, праздничные мероприятия, концерты и выступления артистов.

А до 29 ноября во Владимирской области продлевается самоизоляция людей старше 65 лет. Пожилым людям настоятельно рекомендуют остаться дома, не ездить в общественном транспорте. Их просят воспользоваться помощью родственников и волонтеров. К исключениям относится обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома и поход до ближайшего магазина, аптеки.