Вакцинация во Владимире: прививка на рабочем месте возможна лишь для крупных предприятий

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Чиновники и медики региона ратуют за то, чтобы люди активнее прививались от гриппа. В начале осени работал мобильный пункт у «Глобуса», где прививку ставили всем желающим. И таких, кстати, было немало — даже пришлось стоять в очереди.

Сейчас число добровольцев пошло на спад. Оно и понятно: из-за второй волны коронавируса, которая накрыла регион, в больницах не протолкнуться. Лишний раз цеплять заразу в очереди к терапевту мало, кто хочет. Но есть выход — можно привиться на работе всем коллективом. Для этого нужно лишь подать заявку в поликлинику. Вот только приедут ли?

Редакция «Комсомольской правды» решила проверить. Создали список желающих, позвонили в городскую больницу №4 и стали ждать. Ожидание затянулось на месяц — сначала не могли дозвониться до нужного специалиста, а потом и вовсе оказалось, что врачей не хватает, поэтому в офис к нам никто приехать не может.

В департаменте здравоохранения объяснили, что вакцинация на рабочем месте — очень трудоемкий процесс. И ради десятка человек в офис никто не поедет.

- Проще договориться в поликлинике о времени, заказать для коллектива машину и, не ожидая в очереди, сделать всем сотрудникам прививку уже непосредственно в больнице, - подчеркнула Елена Утемова, директор департамента здравоохранения.

На рабочее место приезжают лишь на крупные предприятия. В этом году на коллективную вакцинацию подали заявки 20 организаций.

К слову, на сегодняшний день израсходовано 99 процентов детской вакцины и 93 процента - взрослой. Но несмотря на это в регион пришла очередная партия вакцины против гриппа в количестве 81 511 доз. Из них 59 780 – вакцина «Ультрикс квадри» для иммунизации взрослого населения и 21 731 – вакцина «Совигрипп» для детей и беременных.

Сейчас в области прививки от гриппа сделали более 496 тысяч жителей региона, почти 110 тысяч из них – дети.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Прививки от коронавируса сделают бюджетникам

Совсем скоро в регион поступит 1100 доз вакцину против коронавируса. В первую очередь планируется привить педагогов, работников социальной сферы и транспорта. Однако перед этим они должны будут принести результаты флюорографии за последние полгода, общего и биохимического анализа крови, за три дня до вакцинации сдать ПЦР и ИФА. Если окажется, что человек уже переболел коронавирусом, то делать прививку ему не будут.

Сейчас департамент здравоохранения закупает фармацевтические холодильники для вакцины, поскольку она должна храниться при температуре — до -18 градусов. Кроме того, размораживать ее можно только один раз, после чего в течение получаса она должна быть введена человеку.