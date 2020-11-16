Парк у ДДЮТ останется зеленой зоной

ДДЮТ сейчас.

Московское архитектурное бюро «Реформа» завершило разработку нового городского парка на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира. Над концепцией будущего места отдыха архитекторы работали несколько месяцев, стараясь учесть мнения горожан, которые, как отмечают специалисты, были противоположными. На месте заброшенных садов владимирцы - а всего высказались около трех тысяч горожан - хотели видеть площадку для выгула собак, детский парк или спортивную площадку. Но большинство настаивали, что главное – сохранить деревья. В итоге архитекторы постарались совместить несовместимое. Что из этого получилось?

Предполагается, что сады сохранятся – почти 80% из 25 гектар будет зеленой зоной. Конечно, когда речь дойдет до воплощения концепции – а сами архитекторы не надеялись, что это произойдет раньше, чем через три года – придется проверять, какие деревья придется убрать как ветхие и больные, а на замену им сажать новые. Одно из пожеланий многих горожан – сохранить сады, которые здесь были раньше. В итоге шестая часть будущего парка предназначена для вишневых и яблоневых деревьев – по мнению разработчиков, они станут фишкой паркой. Также в садах планируется расчистить русло Лыбеди и устроить набережную, вписанную в пейзаж, где можно будет летом загорать и плавать на лодках, а зимой – кататься на коньках по льду. Сохранится и Леонтьев родник, который относится к особо охраняемым природным территориям. Около него поставят открытый павильон, а выше, на подъеме к улице Мира, сделают смотровую площадку, с которой откроется вид на центр города. Будет в парке и прогулочная зона – это предусмотренная проектом начала 1980-х годов аллея пионеров. Она пройдет от здания ДДЮТ.

Лыбедь сейчас.

Естественно, в парке будут детские и спортивные площадки, причем несколько и с разных сторон: севернее здания ДДЮТ - в створе улицы Университетской, восточнее ДДЮТ - вдоль улицы Стрелецкий Мыс, а также вдоль верхней набережной реки Лыбеди над прудами.

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А вот застройка, как уверяет администрация, будет минимальна: построят парковую инфраструктуру всего на 3% площади парка, хотя нормативы позволяют в пять раз больше. Среди построек будет и общественный центр. Что именно там появится - современная библиотека, помещение для коворкинга, офисные центры или кафе – решится потом. Владимирцы предложили более 350 вариантов того, что там должно появиться: от спортивных клубов и детских кружков до картинной галереи. Напомним, когда удастся воплотить замысел в жизнь – неизвестно даже примерно. Денег в бюджете на его воплощение пока нет и в любом случае пред тем, как начнутся работы, нужно будет повести ряд исследований.