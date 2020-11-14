Администрация Владимирской области и Законодательное собрание делят закон «О приватизации ГУПов»

Среди объектов, которые могут быть приватизированы - комбинат "Тепличный". Фото предоставлено АВО.

«Холодная война» между исполнительной и законодательной ветвями власти во Владимирской области длится в вялотекущей фазе с самого вступления в должность губернатора Владимира Сипягина. Споры возникают часто. Последним поводом стал закон о приватизации государственного имущества 33 региона.

«В законе заложена коррупционная составляющая»

Дело в том, что закон разграничивает полномочия между ЗС и «белым домом» в рамках работы по переводу ГУПов на рельсы рыночной экономики. Кусок это лакомый, ведь речь идет о таких предприятиях, как «Владимиртеплогаз», «Владимирское карьероуправление», «ДСУ-3» и комбинат «Тепличный».

Вот ЗС и принял 29 октября документ, по которому за разработку плана приватизации отвечает администрация области, а утверждает его ЗС.

«Закон гарантирует наличие парламентского и общественного контроля при проведении всей процедуры приватизации – от утверждения программы до подведения итогов ее реализации. Такой подход позволит минимизировать риски для экономики и жителей региона», заявили в пресс-службе Заксобрания.

11 ноября губернатор Владимир Сипягин подписал закон о приватизации государственного имущества Владимирской области в редакции Законодательного Собрания, но с одним «но». Глава региона сказал, что в нынешнем виде закон носит коррупциогенный характер и его необходимо дорабатывать. Подробнее его точку зрения на внеплановом брифинге 12 ноября озвучил вице-губернатор Аркадий Боцан-Харченко.

- В законе слишком много неопределенности, которая вполне может привести к коррупционной составляющей при определенных условиях, - сказал он. - В конце концов, экономическая конъюнктура меняется постоянно, и нужно, чтобы закон разграничивал все и вся. К примеру, сейчас в законе нет указания временного диапазона рассмотрения заявки. А по федеральному законодательству подобные заявки о приватизации должны быть согласованы в течение двух недель. Удастся ли нам за это время собрать внеплановое заседание ЗС? Я в этом не уверен.

Кроме того, вице-губернатор отметил, что ни в одном другом регионе законодательные органы не контролируют процесс приватизации, максимум, что им дается — принять информацию к сведению.

- Многие говорят, что при новом законе мы получаем общественный контроль, однако нас лишают правительственного контроля, - возмутился Аркадий Боцан-Харченко.

У Заксобрания такие же права, как и у исполнительной власти

Резкие высказывания представителей областной власти спровоцировали на гневные тирады и депутатов Заксобрания. Вечером 12 ноября пресс-служба ЗС разослала ответ на претензии «белого дома».

«Губернатор считает, что Законодательное Собрание неизбежно сорвет сроки, нарушит права предпринимателей, гарантированные им федеральным законом. В частности, говорится о тех арендаторах государственной или муниципальной собственности, которые имеют приоритетное право на льготное приобретение имущества и о том, что решение по ним согласно закону должно быть принято в двухнедельный срок. На самом деле две недели – только часть процедуры, которая длится около 3-х месяцев», - написали представители Заксобрания. - «Следует напомнить, что точно такие же возражения от губернатора звучали 2 месяца назад, когда принимался закон об обязательном согласовании через ЗС государственных программ и изменений в них. Именно «нерасторопность» депутатов и «неповоротливость механизмов» в ЗС было одним из главных аргументов губернатора против закона. Депутатам пришлось преодолеть вето. Губернатор обвиняет Законодательное Собрание, фактически, в незаконной узурпации его полномочий. Однако, определение, каким образом в субъекте РФ утверждается программа приватизации – законом или актом исполнительного органа – право субъекта, И у Заксобрания есть ровно такие же права в этом вопросе, как и у исполнительной власти. Такая процедура даже более легитимна, так как осуществляется гласно коллегиальным органом.

Кстати, депутаты Законодательного Собрания надеются, что раз нынешний закон подписан губернатором, то глава региона отзовет утвержденную ранее программу приватизации государственного имущества на 2021-2023 годы и представит новую на обсуждение облпарламента. На это в «белом доме» отвечают, что им нужно время.

Напомним, по данной программе планировалось приватизировать в общей сложности 35 объектов, среди них в том числе было два весьма известных в регионе — комбинат «Тепличный» и «Владимиртеплогаз» (оба планировалось приватизировать еще в этом году, но что-то пошло не так). При этом администрация региона планирует оставить за собой право «золотой акции», то есть они сохраняют возможность вмешаться в управление предприятием при необходимости. По такому праву приватизированы в свое время были три хлебокомбината региона — Владимирский, Кольчугинский и Муромский.