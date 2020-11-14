Нуждающиеся семьи Владимирской области каждый месяц будут получать по 1000 рублей на продукты

Фото Михаила Мойсеянчика.

С ноября в 33 регионе нуждающиеся семьи с детьми начнут получать по 1000 рублей. Сумма каждый месяц будет поступать на специальную продовольственную карту. Наш регион стал одним из первых, где запустили данную программу. Ее инициатором стал благотворительный «Фонд продовольствия «Русь».

Во Владимирской области определили 250 семей, которые нуждаются в продуктовой помощи. Они не раз обращались в фонд и просили товары первой необходимости. Теперь за каждой семьей закрепляется индивидуальная карта, на нее поступают деньги в виде 1000 бонусов (1 бонус — 1 рубль), и потратить их можно только в определенном сетевом магазине. Покупка алкоголя и табака за счет спонсорских бонусов запрещена.

- Владимирская область попала в список потому, что у нас достаточно много нуждающихся. Семьи уже прошли регистрацию в системе, что исключает возможность списания средств или их нецелевое использование. Конечно, они обрадовались, что в сложившихся экономических и эпидемиологических условиях возможна такая поддержка. Первых покупок в нашем регионе пока не было, но в скором времени мы уже сможем получить впечатления от семей, - рассказал Илья Зибров, директор владимирского отделения благотворительного фонда.

Несколько месяцев проект будет находиться в стадии тестирования, поэтому пока картой начнут пользоваться 1000 семей из Владимирской, Ростовской областей и Санкт-Петербурга. Если программу не перестанут поддерживать предприниматели и крупные компании, то в списки попадут еще семьи, которым нужна помощь. Но нужно учесть, что продовольственную карту дадут не навсегда — максимальный срок использования 6 месяцев. Организаторы акции хотят охватить 2 миллиона семей, которые заявлены как нуждающиеся по данным Росстата.

КОНКРЕТНО

Не стоит забывать и про поддержку от государства: семьи должны получать ежемесячное пособие на ребенка в размере 473 рублей, одиноким матерям положено 946 рублей. Детям в возрасте от 3 до 7 лет включительно каждый месяц должны перечислять 50% величины прожиточного минимума для детей - 5390 рублей. Многодетные семьи с четырьмя и более детьми имеют право на дополнительную ежемесячную выплату + 20% к обычному пособию на ребенка. Кроме того, предусмотрена ежегодная компенсация тем, кто живет в домах без центрального отопления — это 2723 рубля. Также семьи с тремя-семью детьми имеют право на 50-процентную компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг каждый месяц, 100-процентная компенсация уже действует для семей, где воспитываются восемь и более детей. Если вы не получаете помощь из списка, зайдите в раздел на сайте департамента соцзащиты нашего региона и посмотрите, какие документы необходимо собрать.