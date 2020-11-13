Коронавирус во Владимирской области на 13 ноября 2020: педиатрический стационар в Вязниках отдали для больных Covid-19

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За сутки в регионе - 123 случая заражения новой коронавирусной инфекцией (18 сл. в г. Владимире, 16 сл. в Муромском, 14 сл. в Гусь-Хрустальном, 11 сл. в Ковровском, 8 сл. в Александровском, 7 сл. в Кольчугинском, 6 сл. в Петушинском, 6 сл. в Гороховецком, 6 сл. в Юрьев-Польском, 5 сл. в Вязниковском, 5 сл. в Собинском, 4 сл. в Киржачском, 4 сл. в Камешковском, 4 сл. в Меленковском, 4 сл. в Суздальском, 2 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Селивановском, 1 сл. в Судогодском).

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 11 041 случай заболевания (2001 сл. в г. Владимире, 1572 сл. в Гусь-Хрустальном, 1268 сл. о. Муром, 890 сл. в Петушинском, 918 сл. в Ковровском, 826 сл. в Александровском, 536 сл. в Вязниковском, 450 сл. в Собинском, 474 сл. в Юрьев-Польском, 375 сл. в Кольчугинском, 280 сл. в Суздальском, 269 сл. в Меленковском, 247 сл. в Селивановском, 250 сл. в Гороховецком, 197 сл. в Судогодском, 190 сл. в Камешковском, 166 сл. в Киржачском, 132 сл. в г. Радужном).

Выздоровел за минувшие сутки 121 человек, уже несколько дней подряд нет летальных случаев.

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Из-за коронавируса детей из Вязников теперь будут возить лечиться в Муром, и местные жители недовольны таким решением. Однако в облздраве заверяют, что это было сделано ради здоровья детей. Дело в том, что педиатрический стационар в Вязниках находился в двухэтажном отдельно стоящем здании. На первом этаже располагалось инфекционное отделение, на втором — педиатрическое. При этом в условиях стационара педиатрию обслуживал только один врач. Однако детей в тяжелом состоянии здесь никогда не держали, поскольку реанимационного отделения нет. Их всегда принимали в основной центральной районной больнице, а потом увозили в областную детскую клиническую больницу, в Ковров или в Муром, где есть круглосуточное дежурство врачей, реанимация и хирургия.

- Когда встал вопрос об оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, понятно, что самый лучший вариант был — это использование боксов, которые там есть и имеют кислородную подводку. И инфекционное отделение, которое там было, перепрофилировали для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, при этом мы обязаны были обеспечить безопасность детей в полной мере, - подчеркнула Елена Утемова, директор департамента образования.

Что касается увеличения коечного фонда, то на следующей неделе в регионе планируют развернуть еще 125 коек — 95 в Камешковской больнице и около 30 коек в Собинской. А в начале декабря в ковид-госпиталя перепрофилируют два корпуса автоприборовской больницы и больницу №2.

Кстати, губернатор Владимир Сипягин уже в третий раз ушел на самоизоляцию. У главы региона поднялась температура и он вызвал врача. Пока нет результатов анализов на коронавирус, губернатор работает удаленно. Исполнять его обязанности пока будет вице-губернатор Александр Ремига. Коронавирусом сейчас болеет заместитель главы региона Сергей Шевченко. Он лечится дома и тоже работает удаленно.