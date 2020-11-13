На новогодние украшения Владимира в этом году потратят в два раза больше, чем в прошлом

Так выглядел центр в прошлый новый год.

Областную столицу планируют украсить к новогодним праздникам. На праздничное оформление города планировали потратить значительно больше, чем в прошлом году – 1 440 118 рублей в этом против 517 889 рублей в прошлом. Правда, во время аукциона цена снизилась, и в этом году на новогоднее убранство Владимира потратят всего 1 191 179 рублей 88 копеек.

Подготовительные работы должны завершиться к 13 ноября, а украшать город начнут в течение двух недель после начала монтажа. Тут должна дать отмашку администрация. Украшенным город простоит до 27 марта следующего года. Демонтировать все украшения могут и раньше. Конец марта лишь крайний срок для демонтажа. Украшать город будет бизнесмен из Суздальского района. Владимирский предприниматель, украшавший город в прошлом году, аукцион не выиграл – его услуги обошлись бы городской казне на семь тысяч дороже.

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Главными центрами новогодних праздников станут Пушкинский бульвар, площадь Победы и улица Георгиевская. Чем же мэрия порадует горожан в пандемийный год? Если смотреть предложенные администрацией примеры для тендера, то ничего потрясающего воображение не видно. Как обычно, появятся гирлянды – «Светодиодный дождь», пластиковые игрушки, баннеры, шатры с куцей мишурой, сцена со скромными огоньками, искусственная елка, которую установят в центральной части ярмарки, домики с гирляндами и украшенные ворота на Пушкинский бульвар, где предполагается снова залить каток. Традиционно появятся деревянные домики – 22 штуки – и две веранды, которые украсят гирляндами, еловыми ветками, шарами и светодиодными бантами, а между Золотыми воротами и улицей Гагарина поставят навигационные стойки в виде варежек.

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Ноу-хау этого года – светящиеся надписи «КАТОК» и «ЯРМАРКА», которую установят на Георгиевской улице, в пешеходной зоне. Еще одна новинка – светящиеся фигуры конькобежцев, которые украсят каток возле Палат. Макеты для их изготовления предоставит мэрия, а фигуристов будет всего три. Украсят центр Владимира и светящиеся арки, которые поставят около памятника Андрея Рублева.

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Впрочем, не исключено, что детали могут измениться: в мэрии еще обсуждают будущее убранство города. Как отметил официальный представитель городской администрации Александр Карпилович, до окончательного решения остается неделя. Не знают в мэрии и о том, будут ли в этом году новогодние гулянья. Впрочем, вряд ли это избавит всех нас от грохота петард во дворах в течение всей ночи.