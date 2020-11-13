Директор департамента образования Владимирской области: «По пути Москвы не пойдем!»

Учителя тоже не взлюбили дистанционный формат обучения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 ноября большая часть школ региона вышла с каникул. Однако остаются районы, где болеет очень много педагогов, а значит полноценное образование сейчас там невозможно. Поэтому было принято решение о продлении каникул до 16 ноября.

Речь, в частности, идет о Чудиновской школе Вязниковского района, которая остается полностью закрытой, о пяти школах Коврова, где болеет 9 процентов учителей, о трех школах Гусь-Хрустального с 7 процентами заболевших педагогов (правда, там каникулы продлены либо у начальных классов, либо у старшеклассников — в зависимости от конкретной ситуации). Отдохнут еще неделю и учащиеся двух школ Радужного.

- Хочется отметить, что те школы, которые были на карантине — школы Владимира, Мурома, Кольчугинского, Селивановского района — они спокойно работают в обычном режиме, - сказала директор департамента образования Ольга Беляева.

Вместе с тем остаются школы частично или полностью закрытые на карантин. На замке Завалинская школа Кольчугинского района, где учится 30 учеников, частично закрыты две школы в Александрове и Муроме (по коронавирусу) и две в Коврове и Владимире (по ОРВИ).

Беспокоит департамент образования ситуация в детских садах, где массово начали болеть воспитатели. Если на прошлой неделе в области на карантин были закрыты группы в 13 садиках, то сегодня таких дошкольных учреждений уже 25. В 12 из них карантин введен из-за коронавируса, в 13 — по ОРВИ. Больше всего садов с закрытыми группами — в Кольчугинском районе и Гусь-Хрустальном. К слову, заболеваемость детей коронавирусом в регионе — меньше одного процента.

Что касается колледжей и техникумов, то на карантине сейчас находятся группы во Владимирском медицинском колледже, еще в шести учреждениях из 36 группы занимаются в смешанном режиме — одна часть группы учится очно, а другая — дистанционно. Это сделано для того, чтобы у подростков, которые добираются до места учебы из пригородов, не было лишнего шанса заболеть.

Ольга Беляева опровергла слухи из родительских чатов об уходе на «дистанционку» с 16 ноября.

- Мы не пойдем по пути опыта Москвы. Для нас решение может быть разным, например, для крупных школ, можно выделить отдельно категорию старшеклассников, как это сделали в Ивановской области — они перевели только их на дистанционное обучение, остальные учатся в обычном режиме. И для малышей начальной школы, которые вообще не должны учиться дистанционно — отдельное решение, - подчеркнула директор образования. - Ну, и главное, что должно быть учтено при принятии решения — это родительское мнение. Если родители обеспокоены здоровьем ребенка, они могут единолично или родительским комитетом выходить к директору школы и просить принять меры. Это никто не запрещает делать.