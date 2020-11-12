Во владимирских поликлиниках начали ставить перегородки

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По статистике чаще всего подхватить коронавирус можно либо в транспорте, либо в больницах. А учитывая, что во многих поликлиниках сейчас в одной очереди может находиться до ста человек, и все с разными заболеваниями — вероятность заразиться коронавирусом у них всех возрастает в несколько раз.

Амбулаторные центры в действии

Поэтому чиновники облздрава решили создать амбулаторные центры для тех, кто заразился коронавирусом. Отдельных помещений для центров выделить не получилось, поэтому в поликлиниках решили просто разграничить потоки с помощью зонирования.

- В городской поликлинике №4 (на Каманина, 25) мы уже установили перегородку, которая отсекает зону для оказания медицинской помощи пациентам с респираторными заболеваниями. Есть несколько кабинетов с отдельным входом с улицы, - рассказала Елена Утемова, директор департамента здравоохранения. - Такая же работа сейчас проводится в поликлинике №1 — и в основном здании, и в филиале. Мы ставим стенку с дверью и получается, что принимаем пациентов в красной зоне. Там же происходит забор крови и проведение электрокардиографии.

Понятно, что во всех поликлиниках планировках разная, поэтому там, где невозможно полноценно развести потоки, появятся заграждения. Правда, не совсем понятно, как они спасут в узком коридоре. Да и как вообще поставить там «ширму».

Еще один интересный момент, специалисты Роспотребнадзора начали брать смывы с поручней, дверей, сидений в автобусах и троллейбусах

- Мы не нашли на них следов коронавирусной инфекции. Это говорит о том, что транспортные компании добросовестно подходят к вопросу дезинфекции, - подчеркнула Марина Колтунова, представитель областного управления Роспотребнадзора.

Новых госпиталей ждать в декабре

На сегодняшний день в регионе развернуто 1264 койки, что составляет 186 процентов от норматива. Но и этого недостаточно. Однако нужно понимать, что для того, чтобы развернуть койки, нужно подвести кислород, а монтаж необходимого оборудования занимает немало времени.

- На следующей неделе мы планируем развернуть 95 коек в Камешковской больнице и около 30 коек — в Собинской. Кроме того, в областном госпитале ветеранов будут развернуты койки долечивания для тех пациентов, кто не может выписаться домой в силу разных обстоятельств, - рассказала Елена Утемова.

Что же касается перепрофилирования двух корпусов автоприборовской больницы и больницы №2 в ковидные госпиталя, то это произойдет не раньше начала декабря.

Не сильно поменялась ситуация с количеством исследования мазков — каждый день в лабораториях проходит порядка 2800-2900 исследований. Но чиновники уверяют, что в ближайшее время объем увеличится до 3500-4000.

- На следующей неделе поставят оборудование в Ковровскую центральную городскую больницу, в центр специализированной фтизиопульмонологической помощи и в ОКБ, что позволит нам увеличить мощность лабораторий, - резюмировала Елена Утемова.