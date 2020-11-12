Во Владимирской области только 4% родителей одобряют дистанционное обучение

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Дистанционные технологии оказались спорным инструментом с точки зрения не только качества обучения, но и здоровья. Поэтому директора владимирских школ, преподаватели, медики и родители 33 региона собрались 11 ноября за круглым столом, чтобы обсудить последствия такого образования, а свои выводы направить губернатору.

«Дистанционка разрушит образование»

Мероприятие, которое прошло во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи, организовали представители регионального родительского комитета и уполномоченный по правам ребенка Геннадий Прохорычев. Омбудсмен сказал, что родительское и педагогическое сообщества давно хотели очно разобраться с последствиями учебы в интернете.

Заранее члены родительского комитета проводили среди отцов и матерей опрос с несколькими вариантов ответов. В нем свою позицию по поводу дистанционного обучения высказали больше 600 человек.

- 44,5% опрошенных выступили против. Они считают, что это не обучение, а имитация. Дома невозможно создать рабочую атмосферу. Почти 41% людей отметили, что дистанционка разрушит наше и без того не самое лучшее образование. Но почти 4% считают, что мир не стоит на месте, и обучение с помощью электронных средств имеет большие перспективы. Эти три варианта набрали наибольшее количество голосов, - сказала Ирина Кочнева, представитель родительского комитета Владимирской области.

Врач-кардиолог Наталья Курзякова согласилась с мнением родителей, но с точки зрения медицины. Специалист отметила: когда родители уйдут на работу, дети не будут соблюдать режим дня и питания. И от этого пойдут болезни. А в школах есть определенное расписание: завтраки, обеды, перемены.

- Не только наши специалисты, но и западные считают, что дети младше 12 лет не должны сидеть за компьютерами. А у нас садятся с первых классов, - подчеркнула Наталья Курзякова, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук.

В ответ директор владимирской школы №40 Дмитрий Кушпита сказал, что, если введут дистанционную систему, у нас через несколько лет будут больные неучи. По его мнению, сейчас пытаются внедрить то, что больше подходит под уровень дополнительного образования.

- Не хотелось бы, чтобы дистанционные студенты после выпусков из педагогических институтов приходили в ту же сороковую школу неучами. И они будут плодить других неучей. Я своим коллегам сказал: как только мы перейдем к полному дистанционному образованию, я уйду из школы, хотя всю жизнь посвятил работе в ней! С понедельника Московская область переходит на дистанционку. Нам во Владимирской области делать этого ни в коем случае нельзя! - считает Дмитрий Кушпита.

А ответственность несут директора

Многодетные родители столкнулись еще с одной проблемой: не у всех дома были компьютеры и планшеты. Пришлось покупать и проводить домой интернет. Иерей Дионисий Комчихин, у которого четверо детей, признался, что брал кредиты на приобретение четырех ноутбуков.

Круглый стол организовали представители родительского комитета и региональный детский омбудсмен Геннадий Прохорычев. Фото: Валерия ПРОНИНА

- Мы во Владимире говорим о технологиях XXI века, а многие родители являются жителями деревень, где, можно сказать, XVIII век. Там связь не ловит! И это вызвало истерику у родителей. Также технологии требуют финансовых затрат. Я должен каждого своего ребенка обеспечить техникой. Ноутбуки мы купили еще весной, кредиты платим до сих пор. И как родитель, и как преподаватель я против этой системы, - сказал иерей Дионисий.

Директор педагогического института ВлГУ Марина Артамонова перечислила системы обучения, которые приняты в стране: очное, очно-заочное и заочное. Она сказала, что в законе об образовании нет такого понятия, как «дистанционная форма обучения». А Ольга Четверикова, директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ, отметила, что дистанционка носила рекомендательный характер. Директора школ и ректоры вузов могли отказаться от этой идеи, но они восприняли ее как обязательство. И сейчас их винят родители.

В течение недели участники круглого стола пришлют свои предложения в текст резолюции на почту родительского комитета Владимирской области. Как отметил Геннадий Прохорычев, резолюция будет рекомендательного характера. Ее планируют направить губернатору Владимиру Сипягину и в Государственную думу.