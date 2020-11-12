Владимирцам предлагают консультироваться с врачами дистанционно

. Фото: Полина Немчинова

9 ноября во Владимирской области запустили телемедицинский сервис «Моя медицина». Как уверяют власти, новый сервис, который тестировали с лета, облегчит работу врачей и обрадует пациентов, которые смогут получить медицинскую помощь, не выходя из дома. Например, горожане с хроническими заболеваниями смогут консультироваться удаленно, а не ходить в переполненные поликлиники в период пандемии. Более того, можно выбрать подходящий вариант общения: поговорить с врачом по телефону, пообщаться с ним в видео-формате или по простому перекинуться несколькими фразами в чате. Однако в действительности оказалось, что все не так радужно.

Разговор – по расписанию

Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно для начала зарегистрироваться на портале «Моя медицина», а для этого надо не только иметь полис ОМС, но и иметь аккаунт на Госуслугах. Создать учетную запись на портале можно лишь с компьютера — никаких смартфонов.

Следующий этап – запись на онлайн-консультацию. «Моя медицина» не предполагает, что вы сможете проконсультироваться с врачом, если почувствовали себя плохо. Сервис работает не круглосуточно, а в рамках расписания врача. Сначала вам нужно поймать свободное окошко в его расписании, потом дождаться нужного времени и уже тогда излагать свою проблему. Фактически у врачей просто забрали часть времени из приема пациентов в поликлинике и оставили его для онлайн-консультаций. Кстати, записаться вы сможете только к дежурному врачу той поликлиники, к которой прикреплены, других вариантов не предусмотрено.

Допустим, вы прошли этот квест и все же связались с врачом по видеосвязи или по телефону, описали ему свои жалобы и симптомы. Что дальше? В телемедицине врач может поговорить с вами, если сочтет необходимым – записать к узкому специалисту (все из той же поликлиники, к которой вы прикреплены), предложить сдать анализы или пройти обследования (поскольку направления по телефону вам не выдадут – пройти платно) и, если ситуация критическая – вызвать скорую, которую, напомним, сейчас приходится ждать от 7 до 12 часов. Чиновники напоминают: телемедицина создана только для консультаций, поставить диагноз или назначить лечение врач не имеет права. Открыть или закрыть больничный удаленно врач тоже не сможет.

- Первичный прием все же должен быть оффлайн. Телемедицина нужна для промежуточного наблюдения на дому, для тех, кто долго лечится. Врачи смогут контролировать состояние пациентов, которые проходят лечение на дому. Это позволит сократить время приема в поликлиниках, - считает директор «Медицинского информационно-аналитического центра» Владимирской области Юлия Арсенина, ранее выполнявшая обязанности департамента здравоохранения.

Кстати, чтобы попасть к участковому терапевту владимирцы тратят в среднем шесть часов – это время они сидят в живой очереди перед кабинетом.

- Чтобы попасть к врачу, я пришла в поликлинику к восьми утра. Прием начинался в 12. К врачу я попала в половину третьего. Моя мама перед этим просидела в очереди с 11 утра до половины шестого вечера. Чтобы закрыть больничный, нам придется повторить этот путь. Чем мне поможет при этом телемедицина, если там врач даже назначения не сможет скорректировать? – недоумевает горожанка Надежда Балуева.

Дистанционно легко что-то пропустить

В будущем чиновники надеются, что возможности телемедицины расширятся, и с ее помощью жители районов смогут проконсультироваться у областных специалистов или тяжелый «лежачий» больной получит нужную помощь удаленно. Возможно, тогда этот сервис станет популярнее. Пока им воспользовались всего несколько десятков человек.

Чиновники уверены, что даже для возрастных врачей работа в новом формате проблем не составит. Закупать оборудование для внедрения телемедицины тоже не понадобилось

- Кадровая проблема в регионе – одна из самых серьезных. Но мы понимаем, что это повторный прием, когда пациент должен был прийти и занять время для приема у врача, а в условиях телемедицинской консультации это время приема сокращается и для пациента, и для врача. Конечно, для многих докторов, которые работают с большой нагрузкой, и которые не совсем привыкли к работе с мобильными устройствами – это будет новым видом деятельности. Но есть технические службы, которые могут помочь организовать дистанционный прием пациентов. Во время тестовой работы мы не увидели серьезных проблем в этой части, - отметила Юлия Арсенина.

Но в неофициальных разговорах врачи не так оптимистичны: они признаются, что в пенсионном возрасте (а таких врачей много) осваивать новые технологии сложно. Кроме того, опытный врач ориентируется не только на результаты анализов, но и на множество других признаков: походка человека, его дыхание, как он поворачивает голову… Этих нюансов не видно при дистанционном лечении, а значит, легко что-то пропустить.

КОНКРЕТНО

Сейчас к телемедицинскому сервису подключены областная детская клиническая больница, детская городская поликлиника №1 г. Владимира, Городская поликлиника №2 г. Владимира, Городская клиническая больница №5 г. Владимира, Городская больница №7 г. Владимира, Ковровская многопрофильная городская больница №1, Муромская городская больница №2, Детская больница округа Муром, Гусь-Хрустальная городская больница, Детская городская больница г. Гусь-Хрустальный, Ковровская, Вязниковская и Золотковская районные больницы. К концу года обещают подключить всего 55 больниц и поликлиник.