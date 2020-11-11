Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 11 ноября 2020: новые койки для ковид-больных появились в Петушинском районе

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Количество заболевших коронавирусом во Владимирской области бьет новые антирекорды. На 10 часов утра 11 ноября 2020 года лабораторно подтверждено 120 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Столько случаев в 33 регионе еще не фиксировали. Вот как они распределились по районам:

- 20 сл. в г. Владимире,

- 14 сл. в Муромском,

- 13 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 11 сл. в Ковровском,

- 9 сл. в Александровском,

- 8 сл. в Петушинском,

- 7 сл. в Юрьев-Польском,

- 6 сл. в Камешковском,

- по 5 сл. в Кольчугинском, Гороховецком, Вязниковском районах, а также в г. Радужный,

- 4 сл. в Меленковском,

- по 3 сл. в Селивановском и Собинском районах,

- 2 сл. в Суздальском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 10 800 случаев заболевания (1962 сл. в г. Владимире, 1546 сл. в Гусь-Хрустальном, 1237 сл. о. Муром, 877 сл. в Петушинском, 897 сл. в Ковровском, 807 сл. в Александровском, 527 сл. в Вязниковском, 442 сл. в Собинском, 464 сл. в Юрьев-Польском, 362 сл. в Кольчугинском, 271 сл. в Суздальском, 260 сл. в Меленковском, 242 сл. в Селивановском, 240 сл. в Гороховецком, 196 сл. в Судогодском, 185 сл. в Камешковском, 159 сл. в Киржачском, 126 сл. в г. Радужном).

Тем временем, департамент здравоохранения Владимирской области продолжает увеличивать коечный фонд в регионе для ковид-больных. 9 ноября в инфекционном госпитале Петушинской районной больницы было развернуто 30 коек, 20 из них – с кислородом. Таким образом, сейчас в региональной системе здравоохранения функционирует 1264 ковидных койки: 697 – с кислородом, 230 – с аппаратами искусственной вентиляции легких, 148 коек – реанимационные. 89 процентов из них занято (1124), свободны – 140.

Но главная новость последних суток пришла не из больниц, а из Инстаграма, где 19 ноября вице-губернатор Александр Ремига встречался с представителями владимирского бизнес-сообщества, работающих в сфере общепита. Последние уже пару недель пытаются доказать, что их закрыли неправильно (речь о периоде времени с 23.00 до 6.00). И они вполне способны ограничить своих клиентов от коронавируса.

Александр Ремига сказал, что с 11 ноября предприятия общественного питания обяжут соблюдать 50-процентную посадку. Например, если в кафе или баре всего 10 столов, занято должно быть только 5. При этом кафе, рестораны и ночные клубы теперь смогут работать до часу ночи. А придорожные кафе вне населенных пунктов могут и вовсе работать круглосуточно. Вице-губернатор также отметил, что на этой неделе он встретится с владельцами ночных клубов, а еще через полторы – микрокредитная компания запустит для них меру поддержки: можно будет получить кредит до миллиона рублей под 2%. Также всем предпринимателям обещали до начала следующей недели разработать порядок мер, которые будут направлены на выплату заработных плат сотрудникам и погашение услуг за ЖКХ. Принятые ограничения пока действуют до 1 декабря.