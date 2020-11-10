В ресторанах и кафе Владимирской области с 13 ноября введут QR-коды

Александр Ремига (справа) и Сергей Орлов, директор департамента цифрового развития, рассказали, как будет работать система кодов

С 16 октября рестораны, кафе и бары нашего региона не работают после 23.00. Предприниматели начали терять почти половину выручки, а сотрудники - уходить в другие сферы. За неполный месяц ограничений владельцы заведений добились лишь того, чтобы им разрешили открываться не с восьми, а с шести утра. Но и в этом не оказалось существенной разницы. Вице-губернатор Александр Ремига собирал рестораторов и предлагал вместе разработать план, как дальше работать общепиту. Но на деле первые две встречи закончились ничем. И лишь 10 ноября на онлайн-совещании предпринимателям озвучили решения.

«Почему страдает именно наша сфера?»

Изначально рестораторы не верили, что успех возможен. Говорили, что все опять закончится пустословием. Понять бизнесменов тоже можно. На второй встрече, которая также прошла в онлайн-формате, замглавы региона просто покинул чат и не вернулся. Владельцев заведений оставили на линии с представителями Роспотребнадзора, но они не смогли ответить на вопросы. Светлана Понамарева, которая занимается обучением сотрудников в компании Monicagroup, рассказала «Комсомолке», что у ночных заведений пик-посещаемости как раз начинается с 23.00, то есть сфера после ограничений закрыта полностью. Как итог - опытный персонал увольняется, а найти квалифицированного работника в этот период невозможно.

- Наши посетители — люди не из зоны риска, однако страдает сильнее всех именно наша отрасль. Почему именно мы? Вирус до 23.00 не распространяется? В гипермаркете не собираются толпы? Как легко выпустить указ о запрете, чтобы показать эффективность работы в борьбе с коронавирусом! Как сложно осознать, что он не работает! – возмущается Светлана Понамарева.

На первой встрече с властью взаимопонимания не удалось найти. Фото: Валерия ПРОНИНА

Собственно говоря, третья встреча стала итогом активного давления на власть от предпринимательского сообщества, которое буквально закидало письмами и сообщениями аккаунты чиновников в социальных сетях.

Запуск в тестовом режиме

На третьем онлайн-заседании Александр Ремига сказал, что с 13 ноября предприятия общественного питания переходят на QR-коды и будут работать до часа ночи.

Сотрудники департамента цифрового развития подготовили систему регистрации посетителей. В личных кабинетах предприниматели должны ввести данные о своих помещениях, потом получить код, распечатать и повесить на входе в здания. Владелец общепита сам определит ответственного за это человека, например, охранника. Посетитель, увидев код, должен сканировать его и автоматически перейти на страницу, где нужно ввести номер телефона. Через 15 минут придет подтверждение о регистрации, которое и потребует охранник на входе.

- Все телефоны сохраняются в базе. Информацию будем сверять с заболевшими: если человек был в том месте, где находился зараженный, ему придет сообщение. Оно содержит следующий текст: «В такое-то время вы могли контактировать с посетителем, у которого подтвержден Covid-19. Пожалуйста, ограничьте контакты и при ухудшении самочувствия вызовите врача», - сказал Сергей Орлов, директор департамента цифрового развития администрации Владимирской области.

Уже 11 ноября будут готовы личные кабинеты для рестораторов, и с этого же дня систему запустят в тестовом режиме – для этого уже выбраны три заведения.

- Нужно получить обратную связь, потому что могут быть недочеты. Система будет работать не только в пиковые часы. Кроме того, 11 ноября губернатор Владимир Сипягин подписывает указ, в котором владельцев предприятий общественного питания обяжут соблюдать 50-процентную посадку. Это будет ограничение всего рабочего дня. Например, в кафе или баре всего 10 столов, занято должно быть только 5. При этом мы разрешим им работать до часа ночи вместо 23.00. Отменяются ограничения на придорожные кафе вне населенных пунктов – они могут работать круглосуточно, - подчеркнул Александр Ремига.

Уже все согласовано с представителями Роспотребнадзора, которые изначально не хотели продлевать время до часа. Вице-губернатор также отметил, что на этой неделе он встретится с владельцами ночных клубов, а еще через полторы – микрокредитная компания запустит для них меру поддержки: можно будет получить до миллиона рублей под 2%. Также всем предпринимателям обещали до начала следующей недели разработать порядок мер, которые будут направлены на выплату заработных плат сотрудникам и погашение услуг за ЖКХ. Принятые ограничения пока действуют до 1 декабря.