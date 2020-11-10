Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 10 ноября 2020: в Вязниковском районе провели крестный ход против коронавируса

В Вязниковском районе прошел крестный ход против коронавируса. Фото Муромской епархии.

Во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 114 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией: 19 во Владимире, 13 в Муромском, 12 в Гусь-Хрустальном, 10 в Ковровском, 8 в Юрьев-Польском, 8 в Александровском, 7 в Петушинском, 6 в Кольчугинском, 6 в г. Радужный, 6 в Гороховецком, 5 в Камешковском, 4 в Суздальском, 4 в Вязниковском, 3 в Селивановском, 2 в Собинском, 1 в Меленковском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 10 680 случаев заболевания, которые распределились так: 1942 во Владимире, 1533 - в Гусь-Хрустальном, 1223 - в округе Муром, 869 - в Петушинском, 886 - в Ковровском, 798 - в Александровском, 522 - в Вязниковском, 439 - в Собинском, 457 - в Юрьев-Польском, 357 - в Кольчугинском, 269 - в Суздальском, 256 - в Меленковском, 239 - в Селивановском, 235 - в Гороховецком, 196 - в Судогодском, 179 - в Камешковском, 159 - в Киржачском, 121 - в г. Радужном.

Также за последние сутки 112 человек выздоровели, а всего за время пандемии коронавирус победили 7920 человек.

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Власти региона подписали соответствующее соглашение с Минздравом России. Поставка отечественной вакцины больницы Владимирскую область уже началась, отгрузкой занимается компания «Генериум», расположенная в поселке Вольгинский Петушинского района.. Процесс вакцинации от коронавируса состоит из двух этапов. На первом этапе добровольцы получают один активный компонент, а через 21 день – второй. Это сделано для усиления иммунной защиты организма.

На данный момент вакцинацию от коронавируса прошел 41 медицинский работник Владимирской области, 16 человек добрались до второго этапа вакцинации. Перед иммунизацией каждый медик сдал тест на определение антител к новой коронавирусной инфекции. По словам директор департамента Елены Утемовой, лишь один из всей группы привитых после первого этапа почувствовал себя плохо - у него поднялась высокая температура. Он пока не допущен до второй вакцинации.

Впрочем, бороться с коронавирусом в регионе пытаются бороться и другими средствами. Так в Вязниковском районе провели крестный ход против распространения коронавируса. Протоиерей Владимир Соловьев и протоиерей Сергиий Арапов совершили крестный объезд благочиния с чудотворной иконой Божией Матери Казанская - Вязниковская. Во время объезда читался акафист Пресвятой Богородице, а также возносились молитвы о прекращении вредоносного поветрия. Это не первая попытка православных священников справиться с пандемией. Летом они прошли крестным ходом вокруг Муромской городской больницы №2, где лечили больных COVID-19. Тогда на руках священники пронесли икону Богородицы «Всех скорбящих радость», а само здание окропили святой водой. Также в начале пандемии над Муромом пролетели вокруг города.