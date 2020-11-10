Владимирская область — в тройке регионов, где больше всего пострадавших в ДТП

Фото пресс-службы УМВД по Владимирской области.

По данным статистики, которую составили эксперты РИА Новости, наша область оказалась на 83 месте из 85. По сути, мы вошли в тройку самых аварийных регионов. Рейтинг по аварийности на дорогах формировался на основе данных МВД.

Владимирский автоэксперт Алексей Кованов объясняет: такая позиция связана с тем, что у Владимирской области — статус магистрального региона, через который проходят транзитные потоки транспорта. Большое количество машин скапливается на Пекинке и Южной объездной. И как раз последняя дорога, по словам эксперта, самая аварийная.

- Она узкая, с колейностью, двухполосная, и ей точно не место в XXI веке. Кроме того, есть еще фактор аварийности, который не учтут аналитики, - близость Москвы. Чтобы ранним утром встать на разгрузку или погрузку товара в столице, дальнобойщики должны ехать ночью, и многие просто устают и засыпают в дороге, - отметил Алексей Кованов. - В соседних областях — Нижегородской и Ивановской — все не так плохо, а мы болтаемся на дне этого рейтинга. Да, в этих регионах меньше транзитного трафика, но не стоит забывать, какая у нас скорость принятия транспортных решений. Ведь если что-то делать на Пекинке - у нас это выливается в целую эпопею. Вспомним, какие многомесячные согласования местных властей были с руководством трассы М-7 по поводу пешеходных переходов и светофоров. И они не всегда заканчивались позитивными для жителей результатами.

Эксперт назвал несколько участков дорог во Владимирской области, где аварии случаются чаще всего. Это выезд из Владимира в сторону Судогды и Гусь-Хрустального, дорога на Суздаль и трасса, которая стала федеральной, - Владимир-Тума. Чтобы сократить число ДТП во всем регионе, у нас должно больше стоять на дорогах экипажей ГИБДД и камер видеонаблюдения.

- Камер действительно мало. Считаю, что они должны фиксировать даже выезды за стоп-линию. На водителей, которые допустили это, нужно накладывать штрафы, - предлагает Алексей Кованов. - Почти каждый день я наблюдаю такую «моду»: не дождавшись зеленого света, автомобилисты жмут на газ, также проезжают на моргающий зеленый. Это связано как раз с отсутствием контроля за дорогами. Скорость во Владимире и области просто запредельная. Когда у нас по Добросельской улице и по Пекинке едут по 120-130 километров в час — это ненормально, в черте города транспорт не должен двигаться быстрее 50-55 километров.

Хуже, чем во Владимирской области, ситуация в Тувинской Народной Республике — она лидирует в данном рейтинге. Там произошло 632 ДТП на 100 машин — это в три раза выше общероссийского уровня. Самая низкая аварийность зафиксирована в Чечне, где за этот период на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 44 ДТП с пострадавшими. За ней следуют Свердловская область, где данный показатель меньше ста, а также Ростовская область.

КОНКРЕТНО

В целом по России по итогам января-сентября 2020 года приходится 190 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта. Лучше общероссийского уровня ситуация в 27 регионах. В 12 регионах число ДТП выросло. К ним относятся Камчатский край, Ненецкий автономный округ, Коми, Ингушетия и Чукотка. Самая низкая доля погибших среди пострадавших в Севастополе, Санкт-Петербурге и Москве.