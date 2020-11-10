Руководителей торговых центров во Владимирской области будут штрафовать, если их сотрудники не будут прививаться от гриппа

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На фоне роста числа заболевших от коронавируса власти региона делают еще больший акцент на необходимости вакцинации от гриппа. Причем в последнее время часто звучат фразы, что есть те, кому прививку делать обязательно. Так, на последнем брифинге областных властей, посвященных ситуации с коронавирусом директор департамента Елена Утемова рассказала, что в области будут в обязательном порядке прививать продавцов и посетовала, что сами продавцы, к сожалению, не понимают важности прививки.

- К сожалению не всегда население откликается на вакцинацию от гриппа, — сказала Елена Утемова. - Например, недавно на Центральном рынке Владимира работники городской больницы №4 готовы были бесплатно прививать население и продавцов. Врачи активно, пользуясь рупором, призывали посетителей рынка и продавцов сделать укол. На 14 часов, когда вакцинация закончилась, только 12 человек пришли в их мобильный пункт и сделали прививку.

Елена Утемова напомнила, что для руководителей торговых точек нарушение приказа Минздрава может закончиться штрафом.

Впрочем, все это не означает, что теперь из-за коронавируса укол сделают всем в обязательном порядке и продавца даже не спросят, хочет он его делать или нет. По закону никто не имеет права заставить вас привиться. Однако уже очень давно существуют категории населения, которые должны вакцинироваться. И если они не хотят этого делать, то они должны быть готовы к тому, что их отстранят от работы. В существующих реалиях это для любого продавца, который и так не очень защищен (многие порой даже не трудоустроены официально), это означает, что если на директора надавят, тот просто заставит всех своих подчиненных сделать прививку. Или уволить излишне строптивого продавца.

Опять же никто не защищает продавцов. В конце концов есть приказ Минздрава №967 от 14 сентября 2020 года. И по нему прививка от гриппа обязательна для работников сферы предоставления услуг. Помимо них в категории тех, кто должен, входят: вахтовики, сотрудники правоохранительных и контрольных органов в пунктах пропуска через границу, сотрудники соцобслуживания и многофункциональных центров, а также госслужащие, дети с шести месяцев, учащиеся 1-11 классов, студенты колледжей и вузов, призывники, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальной сферы. Наконец, защититься от гриппа обязаны беременные, люди старше 60 лет, больные с хроническими заболеваниями, включая болезни легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением.