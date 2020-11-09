Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 9 ноября 2020: больше всего заболевших во Владимире, Муроме и Гусь-Хрустальном

. Фото: Артем КИЛЬКИН

После выходных с их 113 случаями 109 новых больных коронавирусом в понедельник утром смотрятся уже не так страшно, хотя при этом нужно помнить, что последний раз во Владимирской области меньше ста заболевших за сутки было еще 31 октября. При этом выздоровели в регионе 106 человек, не умер никто.

Если же брать раскладку по районам, то снова лидирует, причем с достаточно большим отрывом, город Владимир. Здесь на 10 часов утра лабораторно был подтвержден 21 случай Covid-19. Больше десяти заболевших есть еще только в Муромском районе — 13 случаев и Гусь-Хрустальном районе — 12 случаев. В остальных районах заразившихся не так много:

- 8 сл. в Ковровском,

- 7 сл. в Юрьев-Польском и Гороховкцком районах,

- 6 сл. в Вязниковском, Александровском и Камешковском районах,

- 5 сл. в Петушинском, Кольчугинском и Суздальском районах,

- 4 сл. в г. Радужный,

- 2 сл. в Селивановском,

- по 1 сл. в Собинском и Меленковском районах.

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Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 10 566 случаев заболевания (1923 сл. в г. Владимире, 1521 сл. в Гусь-Хрустальном, 1210 сл. о. Муром, 862 сл. в Петушинском, 876 сл. в Ковровском, 790 сл. в Александровском, 518 сл. в Вязниковском, 437 сл. в Собинском, 449 сл. в Юрьев-Польском, 351 сл. в Кольчугинском, 265 сл. в Суздальском, 255 сл. в Меленковском, 236 сл. в Селивановском, 229 сл. в Гороховецком, 196 сл. в Судогодском, 159 сл. в Киржачском, 174 сл. в Камешковском, 115 сл. в г. Радужном).

Еще стоит отметить, что в больницах региона действует 1234 койки для больных с новой коронавирусной инфекцией. 91 процент из них занят (1122), свободны – 112 коек или девять процентов от всего фонда.